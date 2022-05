Si ta bëni vajin shërues të jargavanit: Eliminon dhimbjet e shpinës dhe gjurit!

Sipas legjendës, jargavani vjollcë u bë i bardhë kur dikush e vendosi mbi varrin e një vajze të re që vrau veten për dashuri

Jargavani është njohur prej kohësh si një bimë mjekësore.

Lulet, gjethet, lëvorja dhe farat përdoren për të bërë ilaçe popullore. Për shembull, gjethet ndihmojnë në ethe, sëmundje të zgavrës së gojës, dispepsi, probleme me sistemin e frymëmarrjes, temperaturë, presion të lartë të gjakut, gurë në veshka.

Lulet e jargavanit janë të shkëlqyera për trajtimin e sëmundjeve të lëkurës dhe rikuperimin e lëkurës. Për shembull, ndihmojnë me skuqjen, djegiet, prerjet, aknet etj. Gjithashtu lehtësojnë kollën, bronkitin, fryrjen e barkut, problemet me sytë (në glaukoma), lehtësojnë dhimbjet e reumatizmit.

Për ethe ose probleme me tretjen, pini çaj të bërë nga lule të thata.

Ekstrakti i jargavanit përdoret gjithashtu në industrinë kozmetike për kujdesin e lëkurës së ndjeshme dhe heqjen e skuqjes.

Vaj për reumatizëm

Përbërësit: Një grusht lule të thata jargavani, një litër vaj ulliri.

Procedura: Vendosni lulet në një kavanoz të madh, hidhni vajin e ullirit dhe mbyllni mirë.

Mbajeni në një vend me diell për 15 ditë. Tundni herë pas here. Më pas kullojeni dhe hidheni në një shishe qelqi të errët.

Masazhoni pikat e lënduara me të tre herë në ditë. Ruajeni vajin në një vend të errët. Efekti do të jetë më i mirë nëse me masazh pini çaj xhenxhefili.

Ai dëbon shpirtrat e këqij dhe simbolizon dashurinë

Që nga kohërat e lashta, lulet e jargavanit janë përdorur për të pastruar shtëpinë nga shpirtrat e këqij, për të mbrojtur nga magjitë, për të bekuar, për të mbledhur energji pozitive … Jargavani është një simbol i gëzimit dhe jetës.

Jargavani simbolizon dashurinë e parë, dhe e bardha – pafajësia rinore. Sipas një legjende të vjetër, jargavani vjollcë u bë i bardhë pasi dikush e la mbi varrin e një vajze të re që vrau veten për dashuri.