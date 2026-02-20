Si ta përgatisni dhe përdorni siç duhet majanë e freskët

Duke qenë një organizëm natyral e i gjallë, pra një lloj kërpudhe për ta aktivizuar duhet të përdorni ujë.
Uji duhet të jetë gjithë i vakët ose i ngrohtë në mënyrë që majaja të fillojë të shkrijë dhe tretet.
Për receta të ëmbla në vend të ujit mund të përdorni qumësht të vakët midis 32-38 gradë C.
Nëse uji kalon mbi këto temperatura apo është nën to, majaja nuk do të aktivizohet si duhet dhe do të ndikojë tek gatimet tuaja.
Pasi ta keni aktivizuar, përzieni mirë në mënyrë që të tretet plotësisht në ujë apo qumësht.
Lëreni pak kohë në një ambient në temperaturë ambienti, por të ngrohtë derisa të fryhet plotësisht.
Kini parasysh që nuk duhet ta lini në një vend shumë të ngrohtë, pasi edhe kjo mënyrë mund ta prishë majanë tuaj.
Majasë i duhen 5-10 minuta për t’u aktivizuar plotësisht dhe që të formojë shkumën.
Pas këtyre hapave është gati për t’u përdorur në gatime të ndryshme brumi.
A mund të ruhet në ngrirje majaja e freskët?
Ndonëse quhet maja e freskët, ajo mund të përdoret për një kohë të gjatë mjafton që ta ruani siç duhet.
Kur të jetë ende e ngurtë dhe e paaktivizuar, futeni në ngrirje të mbyllur dhe të konservuar me kujdes.
Në rastet kur të doni ta përdorni përsëri, mjafton ta nxirrni nga ngrirja dhe ta lini të shkrihet në temperaturë ambienti.
Më pas vazhdoni me procedurën si normalisht që shpjeguam edhe më sipër.
Gatimet tuaja të brumit do të marrin një shije të mrekullueshme dhe të butë.