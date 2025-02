Si të eliminoni ushqimet e pashëndetshme në 4 hapa të thjeshta

Ndonëse është në rregull që herë pas here të kënaqeni me ushqimet tuaja të preferuara, është e rëndësishme të mos e bëni zakonin e përditshëm të të ushqyerit jo të shëndetshëm, pasi ngrënia e tepërt e ushqimeve të përpunuara dhe të varfëra me lëndë ushqyese lidhet me efektet e shëndetit fizik dhe mendor.

Për shembull, dietat e pasura me ushqime të pashëndetshme janë lidhur me obezitetin, sheqerin e lartë në gjak, depresionin, sëmundjet e zemrës dhe madje edhe disa lloje kanceri .

Nëse edhe ju dëshironi të reduktoni ushqimet e pashëndetshme, provoni katër hapat e mëposhtëm të thjeshtë.

Provoni përgatitjen e vaktit

Gatimi më shumë në shtëpi, duke përfshirë përgatitjen e vakteve, mund t’ju ndihmojë të zvogëloni shpeshtësinë dhe sasinë e ushqimit të pashëndetshëm që mund të hani në jetën tuaj të përditshme.

Në fakt, një studim shkencor i botuar në American Journal of Lifestyle Medicine , raporton se njerëzit që gatuajnë më shumë kanë një dietë më cilësore, duke përfshirë një konsum më të madh të frutave dhe perimeve dhe më pak konsum të ushqimeve të pashëndetshme, si dhe norma më të ulëta të obezitetit.

Nëse jeni i ri në gatimin e vakteve në shtëpi, filloni ngadalë duke përgatitur një ose dy vakte në javë dhe më pas rrisni numrin e vakteve që përgatitni.

Zgjidhni ushqime të pasura me proteina

Proteina është lëndë ushqyese më e ngopshme. Hulumtimi i botuar në Journal of Obesity & Metabolic Syndrome thekson se rritja e marrjes së proteinave është një mënyrë efektive për të frenuar ngrënien e ushqimit dhe për të parandaluar ngrënien e tepërt, gjë që mund t’ju ndihmojë të zvogëloni konsumin e ushqimit të pashëndetshëm.