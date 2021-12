Si të pastroni enët e gjakut me një trajtim të thjeshtë natyral

Enët e bllokuara të gjakut janë arsyeja kryesore për shumë probleme të rrezikshme të zemrës.

Arterioskleroza cilësohet si sëmundja gjatë të cilës muret e enëve të gjakut, si arteriet, ngurtësohen dhe bllokohen. Arterioskleroza cilësohet fatkeqësisht vdekjeprurëse.

Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të mbani enët tuaja të gjakut tërësisht të pastra dhe elastike. Në këtë artikull të AgroWeb.org do të mësoni për një kurë krejtësisht natyrale për pastrimin e enëve të gjakut, uljen e tensionit dhe nivelit të kolesterolit.

Përbërësit:

1 filxhan çaji me lëng xhenxhefili 1 filxhan çaji me pure hudhre (3-4 katër kokë hudhra të ziera dhe të shtypura) 1 filxhan çaji me lëng limoni 1 filxhan çaji me uthull molle 2 filxhanë çaji me mjaltë

Përgatitja:

Hidhini të gjithë përbërësit (përveç mjaltit) në një tenxhere dhe lërini të ziejnë në temperaturë mesatare për 30 minuta duke e përzier vazhdimisht. Hiqeni tenxheren nga zjarri dhe lëreni lëngun të ftohet plotësisht. Shtoni mjaltin dhe më pas të gjithë lëngun hidheni në një shishe qelqi të cilën duhet ta fusni në frigorifer.

Përdorimi

Ekspertët e AgroWeb.org këshillojnë që të konsumoni një lugë gjelle nga ky lëng çdo mëngjes, drekë dhe darkë me stomak bosh. Kjo kurë mund të ruhet në frigorifer për deri në dy muaj. Si të Pastroni Enët e Gjakut Me Produkte Natyrale Listuar më poshtë nga AgroWeb.org, ju mund të gjeni disa zgjidhje natyrale, të cilat do t’i mbajnë arteriet tuaja në formë të shkëlqyer.

Specat Djegës

Specat djegës përmbajnë një përbërës të njohur si kapsaicin, i cili rregullon sasinë e kolesterolit tuaj dhe mundësinë e goditjes ose madje edhe të atakut në zemër.

Uji me Limon

Konsumi i ujit limon çdo mëngjes është një nga metodat më të mëdha natyrore për të mbrojtur zemrën tuaj nga dëmtimi dhe për të minimizuar sasitë e kolesterolit brenda gjakut tuaj.

Uji me limon shmang dëmtimin oksidues brenda arterieve tuaja dhe riparon elasticitetin e enëve të gjakut.