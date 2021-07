Si të rrisim nivelin e trombociteve përmes ushqimeve?

Në rast se keni numër të ulët të trombociteve, do të keni nevojë për trajtim mjekësor, për të shmangur ndonjë ndërlikim të mundshëm.

Më poshtë mund të gjeni ushqimet të cilat do t’ju mundësojnë rritjen e numrit të trombociteve.

1.Kungulli

Kungulli është një ushqim i dobishëm për përmirësimin e numrit të ulët të trombociteve. Është i pasur me vitaminë A, e cila favorizon sintezën e duhur të trombociteve. Ai gjithashtu rregullon proteinat e prodhuara në qeliza, gjë që është e rëndësishme për ngritjen e niveleve të trombociteve.

Shtoni 1 lugë çaji me mjaltë në një gotë me lëng të freskët kungulli dhe pini 2 ose 3 herë në ditë. Ju gjithashtu mund të përfshini kunguj në dietën tuaj duke ngrënë pure. Në purenë e kungullit mund të përdorni shumë përgatitje, të ëmbla (ëmbëlsira, ëmbëlsira shtëpiake, etj.) dhe të kripura (supa, ëmbëlsira, etj).

2.Vaj susami

Vaji i susamit ka veti që stimulojnë natyrshëm formimin e trombociteve dhe është shumë i përshtatshëm për rritjen e përqindjes së trombociteve në gjak.

Falë përbërjes së tij, vaji i susamit neutralizon dëmtimin e shkaktuar nga radikalet e lira, parandalon zhvillimin e një përgjigjeje inflamatore në mënyrë sistematike dhe përmirëson qarkullimin e gjakut.

3.Spinaqi

Kjo perime është një burim i shkëlqyeshëm i vitaminës K që përdoret për të trajtuar trombocitopeninën. Kjo vitaminë është e nevojshme për të kryer procesin e mpiksjes dhe ndihmon në uljen e rrezikut të gjakderdhjes së tepërt. Mund të gatuani 4 ose 5 gjethe spinaq të freskët në 2 gota ujë për disa minuta. Lëreni të ftohet dhe përzieni në gjysmë gote me lëng domate. Pini 3 herë në ditë. Përveç kësaj, spinaqi është një perime që mund të konsumohet si e freskët ashtu edhe e gatuar në mbushje, salca, etj.

4.Rrepa

Konsumimi i panxharit është një mënyrë tjetër për të rritur numrin e trombociteve. Përmbajtja e antocianinës është ajo që e dallon panxharin nga perimet e tjera. Këta përbërës kanë një spektër të gjerë veprimi, por një nga funksionet e tyre më të rëndësishme lidhet me aftësinë e tyre për të penguar oksidimin qelizor. Panxhari gjithashtu favorizon homeostazën, d.m.th., ekuilibrin e lëngjeve dhe elektroliteve në gjak, dhe kjo favorizon formimin më të madh të trombociteve. Mund të pini një lugë gjelle me lëng të freskët të panxharit tre herë në ditë.

Një tjetër mundësi është që të përzieni tre lugë gjelle lëng panxhari në një gotë me lëng karrote dhe ta pini dy herë në ditë.

5.Burime ushqimi të pasura me vitaminë C

Në mënyrë që të rritet numri i trombociteve në gjak, është e nevojshme të mbulohen nevojat e vitaminës C ose acidit askorbik. Si një antioksidant i fuqishëm, vitamina C vepron duke neutralizuar stresin oksidativ të shkaktuar nga radikalet e lira të tepërta dhe shoqërohet me dëmtimin e qelizave.

Burimet më të mira të vitaminës C janë portokalli, limonët, domatet, pjeprat, kivi, spinaqi, specat dhe brokoli. Në rast të marrjes së vitaminës C përmes shtesave dietike, është e nevojshme të konsultoheni me një mjek.

6.Shega

Shega është një frut i dobishëm për trajtimin e numrit të ulët të trombociteve. Ngjyra e saj e kuqe e errët është një shenjë e përmbajtjes së lartë të hekurit. Ky frut mund të ndihmojë në luftimin e pakësimit të trombociteve me konsum të rregullt. Mund të hahet i gjallë ose në formën e lëngut.

Shega është gjithashtu e pasur me vitamina që ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të qëndrueshme të energjisë. Në përgjithësi, rekomandohet të pini 150 ml (5 oz) lëng shege çdo ditë për 2 javë.

7.Qumësht

Qumështi është i pasur me kalcium, i cili mund të ndihmojë trupin të rigjenerojë numrin e trombociteve. Përmbajtja e kalciumit punon së bashku me vitaminën K dhe proteinat e fibrinogjenit në qumësht. Kjo rrit numrin e trombociteve dhe përmirëson aftësinë e gjakut për të formuar mpiksje. Mungesa e kalciumit bën që trupit t’i nevojitet më shumë kohë për mpiksjen e gjakut, veçanërisht kur bëhet fjalë për gjakderdhje të tepruar.

Përveç qumështit, ju gjithashtu mund të konsumoni djath, kos dhe produkte organike të qumështit për të mbajtur nivelet e kalciumit në një nivel optimal.

8.Ushqime të pasura me vitaminë A

Vitamina A është thelbësore për prodhimin e shëndetshëm të trombociteve. Kjo lëndë ushqyese është gjithashtu e rëndësishme për prodhimin e proteinave në trup. Rregullimi i shëndetshëm i proteinave ndihmon në procesin e ndarjes dhe rritjes së qelizave. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të konsumoni ushqime të pasura me vitaminë A në mënyrë që të ruani funksionin normal trupor.

Disa ushqime që hyjnë në këtë grup janë karrota, kungulli, lakra jeshile dhe patatet e ëmbla. Mund të pini 2-3 gota me lëng karrote në ditë.

9.Ushqime të pasura me folate

Mungesa e rëndë e acidit folik në trup mund të çojë në uljen e trombociteve. Për të luftuar këtë pasojë të mundshme, duhet të ndiqni një dietë që përfshin ushqime të pasura me folate.

Vitamina B9 ose acidi folik janë shumë të rëndësishme për ndarjen e qelizave të shëndetshme në trup, të cilat mund të jenë një faktor i dobishëm në trajtimin e numrit të ulët të trombociteve.

Një i rritur i shëndetshëm duhet të konsumojë të paktën 400 mg acid folik çdo ditë si pjesë e dietës së tij. Disa ushqime të pasura me folate janë shpargu, lëng portokalli, spinaq dhe drithëra të pasuruar. Mund të pini të paktën 400 ml lëng portokalli 2 deri në 3 herë në ditë.

10.Hudhra

Hudhra është gjithashtu një nga ushqimet që ndikojnë në rritjen e trombociteve në gjak.

Hudhra është një tjetër burim i fuqishëm i vitaminës C dhe mund të kontribuojë deri në 71% të marrjes ditore të vitaminës C në një racion. Ai gjithashtu vepron si një antikoagulant, kështu që njerëzit që marrin ilaçe antikoagulante ose vuajnë nga anemia duhet të jenë të kujdesshëm gjatë konsumimit.

11.Ushqimet e pasura me proteina

Ushqimet e pasura me proteina janë burime të shkëlqyera të zinkut dhe vitaminës B12. Këto lëndë ushqyese janë të nevojshme për të kthyer efektet e trombocitopenisë. Në rast të një rënie të trombociteve në trup, duhet të miratohet një dietë që përfshin doza të përshtatshme të proteinave të cilat merren me ushqime si gjel deti, pulë dhe peshk.

12.Vaji i mëlçisë së merlucit dhe vaji i farës së lirit

Konsumimi i vajit të mëlçisë së merlucit, ose vajit të farës së lirit mund të ndihmojë në rritjen e sistemit imunitar. Shumë çrregullime autoimune janë një shkak kryesor i trombocitopenisë ose numërimit të ulët të trombociteve.

Këto vajra ndihmojnë gjithashtu në uljen e inflamacionit në trup si dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut në gjithë trupin. Sidoqoftë, duhet të merren masa paraprake pasi ato mund të veprojnë si antikoagulantë.

13.Ushqime të pasura me vitaminë K

Në përgjithësi, ushqimet me shumë kalori janë treguar të rrisin prodhimin e trombociteve. Vitamina K është një përbërës thelbësor që mban rritjen e qelizave në nivele optimale në trup.

Ngrënia e vezëve, mëlçisë dhe lakër jeshile mund të jetë shumë e dobishme në përpjekjen për të marrë nivelet e duhura të vitaminës K në trup.

14.Domatet dhe manaferrat

Manaferrat dhe domatet janë ushqime të pasura me antioksidantë. Antioksidantët forcojnë sistemin imunitar duke neutralizuar dëmtimin qelizor të radikalëve të lirë të dëmshëm.

Me mjaft antioksidantë në trup, formimi i radikaleve të lira bëhet më i ngadaltë dhe sistemi imunitar mund të përqendrojë veprimin e tij në riparimin e qelizave dhe të parandalojë zhvillimin e sëmundjeve kronike.

15.Peshku dhe arrat

Janë një burim i shkëlqyeshëm i acideve yndyrore omega-3 që mund të lehtësojnë inflamacionin në trup. Kjo është efektive për njerëzit që vuajnë nga numri i ulët i trombociteve, sepse ushqimet anti-inflamatore lejojnë që sistemi imunitar të funksionojë më mirë dhe mund të ndërhyjë në prodhimin e duhur të trombociteve.