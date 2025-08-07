Simptoma e heshtur e ankthit që e ngatërrojmë me urinë, si ta luftojmë?

Edhe pse në shumë raste simptomat janë të qarta dhe mund ta dallojmë lehtësisht se çfarë po ndodh në trupin tonë, në disa të tjera ato mund të ngatërrohen me patologji të tjera.
Ky është rasti me ankthin, i cili mund të përjetohet si pasojë e mungesës së oreksit. Kjo ndodh për arsye më të parëndësishme si nxehtësia ose shqetësimi; megjithatë, mund të ketë një arsye shumë më serioze dhe shqetësuese si stresi ose ankthi, të cilat gjithashtu mund të çojnë në lloje të tjera simptomash që ndikojnë në jetën tonë të përditshme.
Marrëdhënia midis ankthit dhe oreksit është me të vërtetë komplekse dhe varet nga situata e secilit person. Kur përjeton ankth, sistemi nervor simpatik aktivizohet dhe i jep përparësi përgjigjes së trupit ndaj situatës së rrezikshme që supozon se po kalon. Një nga funksionet që shtyhet ose vihet në pritje është procesi i tretjes, i cili mund të rezultojë në një ndjenjë të reduktuar të urisë.
Ndryshimet hormonale mund të ndikojnë në marrëdhënien midis ankthit dhe oreksit, për shkak të çlirimit të hormonit të stresit, i cili do të ndryshojë oreksin tonë dhe do të rezultojë në humbje të menjëhershme të peshës, transmeton KosovaPress.
Shqetësimi i vazhdueshëm mund të na shpërqendrojë nga sinjalet normale të urisë, gjë që mund të çojë në një neveri ndaj ushqimit, për shkak të lidhjes së të ngrënit me simptomat e ankthit.
Në disa raste, ndjenja e humbjes së oreksit mund të jetë veçanërisht e zgjatur. Gjëja e parë që duhet të bëni është të identifikoni origjinën. Nëse e dini se cili është fokusi, mund të filloni të vendosni një zgjidhje. Për të kryer këtë duhet të regjistrojmë situatat që gjenerojnë ankth gjatë gjithë ditës.
Nëse e keni të vështirë të hani, provoni ushqime që janë më të lehta për t’u tretur dhe rrisni gradualisht sasinë. Në këtë mënyrë, trupi gradualisht do të mësohet të tolerojë gjithnjë e më shumë ushqime që hani.
Ushtrimet e rregullta dhe të qenit aktiv mund t’ju ndihmojnë të menaxhoni ankthin dhe të hapni oreksin tuaj.