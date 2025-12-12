Siria dhe Kanada diskutojnë mënyrat për të rritur bashkëpunimin në disa fusha

Kryediplomatët e Sirisë dhe Kanadasë kanë diskutuar mënyrat për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe dhe bashkëpunimin në fusha të ndryshme, transmeton Anadolu.
Siç raporton Agjencia e Lajmeve Siriane (SANA), ministri sirian i Punëve të Jashtme, Asaad al-Shaibani, pranoi një telefonatë nga homologia e tij kanadeze, Anita Anand, gjatë së cilës Shaibani përcolli vlerësimin e qeverisë së tij për mbështetjen e Kanadasë për popullin sirian gjatë 14 viteve të fundit dhe përpjekjet e vazhdueshme për rindërtimin e vendit.
Ai gjithashtu shprehu dëshirën e tij për të zhvilluar një vizitë zyrtare në Kanada vitin e ardhshëm në një mënyrë që kontribuon në hapjen e perspektivave më të gjera për bashkëpunim dypalësh.
Anand, nga ana e saj, sipas agjencisë SANA përshëndeti arritjet e Sirisë brenda një viti dhe “ndikimet pozitive” që ato kanë pasur në jetën e sirianëve dhe në kthimin e stabilitetit në Siri.
Ajo pohoi mbështetjen e qeverisë së saj për Damaskun, duke përmendur vendimin e fundit për heqjen e Sirisë nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit dhe për heqjen e këtij përcaktimi ndaj grupit Hayat Tahrir al-Sham.
Hayat Tahrir al-Sham ishte një nga grupet më të shquara të armatosura që kundërshtonin forcat e Bashar al-Assadit gjatë luftës civile të Sirisë, i udhëhequr nga Ahmad al-Sharaa, presidenti i Sirisë pas rrëzimit të Assadit.
Të dy ministrat gjithashtu ranë dakord për rëndësinë e zhvillimit të marrëdhënieve midis dy vendeve në fushat e ekonomisë, investimeve, drejtësisë tranzicionale dhe çminimit.
Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë tha se biseda telefonike vjen në kuadër të përpjekjeve të vazhdueshme për të thelluar angazhimin ndërkombëtar të Sirisë dhe për të zgjeruar fushat e bashkëpunimit me vendet mike, në një mënyrë që i shërben interesave të popullit sirian dhe mbështet rrugën e stabilitetit dhe zhvillimit.