Sora tashmë edhe në Android – krijoni video me Al me miqtë tuaj

OpenAI ka sjellë aplikacionin e saj të videos me Al, Sora, në Android.
Aplikacioni, i cili ju lejon të krijoni dhe ndani video të gjeneruara nga Al, tani është i disponueshëm në Google Play Store në SHBA, Kanada, Japoni, Kore, Tajvan, Tajlandë dhe Vietnam, sipas një njoftimi.
OpenAI lansoi Sora në iOS në shtator , me aplikacionin që grumbulloi më shumë se 1 milion shkarkime në pesë ditët pas lansimit të tij.
Përveç prezantimit të një burimi videosh të gjeneruara nga Al, Sora ju lejon gjithashtu të krijoni përmbajtje me Al me veten ose miqtë tuaj në rolin kryesor me funksionin e tij “cameo”.
Ndryshe, gjatë disa javëve të fundit, aplikacioni është përballur me kritika për qasjen e tij ndaj deepfakes dhe mbrojtjes së të drejtave të autorit.