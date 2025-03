Sot pritet të mbyllet i gjithë procesi i numërimit të votave

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se edhe sot në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve vazhdon numërimi i fletëvotimeve të dhëna nga personat me nevoja të veçanta, i cili pritet të përfundojë sot dhe më këtë përmbyllet i gjithë procesi i numërimit të votave për zgjedhjet e 9 shkurtit.

Nga ky numërim partia e parë ka dalë Lëvizja Vetëvendosje me 51.57%, ose 31963 vota, Lidhja Demokratike e Kosovës me 30.55%, ose 18933 vota, e treta është Partia Demokratike e Kosovës me 9.48 %, ose 5878 si dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 3.23%, ose 2000 vota.

Kështu bëri të ditur, zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor, Valmir Elezi.

“Në QNR është në përfundim e sipër procesi i numërimit nga votimi jashtë vendit, respektivisht votimi përmes postës. Pra gjatë ditës së sotme do të përmbyllim procesin e numërimit të votave nga votimi jashtë Kosovës dhe gjithashtu në QNR ka filluar procesi i numërimit të votave me kusht dhe pastaj edhe votave të personave me nevoja të veçanta. Ky proces do të bëhet sot dhe presim të përfundojë nesër”, tha ai.