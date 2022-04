Spotify arrin në 442 milionë përdorues aktivë në ditë

Të ardhurat nga abonimet ishin 2.38 miliardë euro, ose 23% krahasuar me një vit më parë.

Spotify e mbylli tre mujorin e pare e 2022 me 182 milionë abonentë me pagesë, një rritje me 15% krahasuar me një vit më pare por më pak sesa pritej nga analistët.

Por kompania tha se kjo erdhi si rezultat i largimit nga Rusia dhe humbjes së 1.5 milionë abonentëve për shkak të saj.

Në tërësi platforma numëron 422 milionë përdorues aktivë në ditë dhe 4 milionë podcaste. Në tre mujorin e dytë të 2022, kompania pret që numri i përdoruesve aktivë të arrijë në 428 milionë dhe 187 milionë abonentë me pagesë. /PCWorld Albanian