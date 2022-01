Spyker po rikthehet

Sipas disa mediave holandeze, Spyker thuhet se po rikthehet në treg pasi një deklaratë pretendon se një grup investitorësh të udhëhequr nga Michael Pessis dhe Boris Rothenberg do të ringjallin prodhuesin e veturave luksoze, shkruan Autoblog.

Sipas këtyre burimeve, marrëveshja është arritur më 20 dhjetor dhe do të rezultojë me krijimin e Spyker Group. Përveç kësaj, thuhet se kompania synon të fillojë prodhimin e B6 Venator, C8 Preliator dhe D8 Pekin-to-Paris gjatë vitit 2022.

Victor Muller do të jetë në krye të kompanisë së re, dhe deklarata thotë se një grup investitorësh tashmë ka zhvilluar dhe prodhuar një numër të madh të Spaykers në të ashtuquajturin konfigurim BR fabrikat e veta.

Më tej në deklaratë thuhet se trupat e Spykerëve të ardhshëm do të prodhohen në Rusi, ndërsa inxhinieria do të ndahet mes Rusisë dhe Gjermanisë. Asambleja përfundimtare do të bëhet në një fabrikë të re prodhimi në Holandë dhe kompania synon të ri-angazhojë sa më shumë ish-punonjës të jetë e mundur.

Ka gjithashtu plane për qendra të reja shërbimi në Cote d’Azur të Francës, si dhe pranë kufijve të Belgjikës, Francës dhe Luksemburgut.