Strategjia e tyre ka qenë dhe është…..

Ne promovimin/sponsorizmin ,doreleshuarjen e qellimshme kundrejt rrymave te devijuara ….

…qe nga shi-izmi,bektashizmi,alevizmi,dervishizmi

ismailizmi e deri tek vehabizmi e Daeshi…..

.vetem e vetem per te rrezuar Islamin e vertete….pra e luftojne Islamin jo vetëm nga jashta por nga brenda….

SEPSE…..e dine shume mire qe….

Islami eshte kontenderi/opsioni i natyrshem i njerëzimit……. per drejtesi, nder, etike, modesti, mirenjohje dhe njohje ndaj Krijuesit…

ne kontrast me zionizmin, kapitalizmin, kolonializmin

komunizmin, laicizmin …qe jane te padrejtë, gjakpires degjenerues dhe racist…

Nga: Azem Kovaçi