Studim / Njerëzit që nuk hanë mish ndajnë tipare të përbashkëta të personalitetit

Një studim i fundit ka zbuluar se njerëzit që shmangin konsumimin e mishit shpesh ndajnë disa tipare të përbashkëta të personalitetit. Ky hulumtim, i kryer nga psikologë dhe studiues të sjelljes njerëzore, synon të kuptojë më mirë lidhjen midis zgjedhjeve dietike dhe karakteristikave të personalitetit.
Çfarë tregoi studimi?
Studiuesit analizuan të dhëna nga mijëra individë, duke i ndarë në grupe sipas preferencave të tyre ushqimore: mishngrënës, vegjetarianë dhe veganë. Duke përdorur testet e njohura të personalitetit si “Big Five” (Pesë tiparet e mëdha të personalitetit), ata zbuluan se individët që nuk konsumojnë mish kishin tendencë të shfaqnin disa veçori të dallueshme:
Empati më e lartë: Veganët dhe vegjetarianët treguan nivele më të larta të ndjeshmërisë dhe kujdesit për mirëqenien e të tjerëve, përfshirë edhe kafshët.
Shqetësim për etikën dhe mjedisin: Shumë prej tyre motivohen nga dëshira për të kontribuar në një botë më të drejtë dhe më të qëndrueshme.
Niveli më i lartë i ndërgjegjshmërisë: Ata janë më të prirur për të menduar për pasojat e veprimeve të tyre dhe për të ndjekur mënyra jetese që përputhen me vlerat e tyre.
Ekstroversion më i ulët: Në përgjithësi, studiuesit vunë re një prirje drejt më shumë introspeksioni dhe më pak nevojë për ndërveprim të vazhdueshëm social tek ata që shmangin mishin.
Stabilitet emocional mesatar: Megjithëse jo gjithmonë, disa vegjetarianë shfaqnin ndjeshmëri më të lartë ndaj stresit apo shqetësimeve të mjedisit përreth tyre.
A është personaliteti arsyeja për të mos ngrënë mish?
Studiuesit theksojnë se është e vështirë të thuhet nëse këto tipare janë shkaku apo pasoja e zgjedhjes për të mos konsumuar mish. Sidoqoftë, ekziston një lidhje e qartë: njerëzit me ndjeshmëri të lartë, me ndërgjegjshmëri të theksuar dhe me vlera etike të forta janë më të prirur të adoptojnë dieta pa produkte shtazore.
Çfarë kuptimi ka kjo për shoqërinë?
Ky studim nxit një diskutim më të gjerë mbi mënyrën se si zgjedhjet personale reflektojnë vlerat dhe personalitetin tonë. Ai gjithashtu sugjeron se promovimi i mënyrave të shëndetshme dhe etike të jetesës mund të jetë më efektiv kur adreson aspektet psikologjike dhe emocionale të njerëzve, jo vetëm argumentet shëndetësore apo mjedisore.