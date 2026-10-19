Supë me kungull dhe qiqra

Përbërësit për 4 persona
800 g kungull i pastruar
300 g qiqra të ziera
600 ml lëng perimesh
2 lugë gjelle vaj ulliri
1 qepujkë ose pjesa e bardhë e gjysmës së preshit
1 degë rozmarine
Majdanoz i freskët
Kripë sipas dëshirës
Për servirje mund të përdorni fara kungulli të pjekura ose copa buke integrale.
Përgatitja
1. Përgatitni bazën. Ngrohni vajin e ullirit në një tenxhere dhe shtoni qepujkën e grirë hollë bashkë me degën e rozmarinës. Lërini për 2–3 minuta në zjarr të ulët.
2. Zieni kungullin. Priteni kungullin në kubikë, shtojeni në tenxhere dhe përziejeni për disa minuta. Hidhni lëngun e nxehtë të perimeve dhe ziejeni për 15–20 minuta, derisa kungulli të zbutet plotësisht.
3. Krijoni masën kremoze. Hiqni degën e rozmarinës, shtoni 100 g qiqra të ziera dhe bluajini të gjithë përbërësit me mikser dore, derisa të përftoni një krem të njëtrajtshëm. Shtoni pak lëng perimesh nëse e dëshironi më të hollë dhe rregulloni kripën.
4. Përgatitni qiqrat e mbetura. Ngrohni 200 g qiqrat e tjera dhe përziejini me majdanoz të grirë, pak vaj ulliri dhe kripë. Për më shumë shije, mund t’i skuqni lehtë në tigan për rreth 5 minuta me pak kumin, kerri ose spec të tymosur.
5. Shërbejeni. Hidheni kremin e nxehtë në pjata dhe vendosni sipër nga një lugë qiqra të plota. Përfundojeni me pak vaj ulliri dhe, sipas dëshirës, fara kungulli të pjekura ose copa buke integrale.