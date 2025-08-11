Super Rrahmani, realizon sërish për Spartën e Pragës

Albion Rrahmani ia ka siguruar fitoren të dielën mbrëma skuadrës së Spartës së Pragës.
Sparta Praga në kuadër të xhiros së katërt të elitës së futbollit çek e mposhti 1:0 skuadrën Sigma Olomouc.
Golin e fitores për Spartën e realizoi Rrahmani në minutën e 56-të. Ai shënoi gol të bukur nga afërsia.
Për Reprezentuesin e Kosovës ky ishte goli i katërt në katër ndeshjet e fundit.
Ai luajti deri në minutën e 81-të dhe ishte më i dalluari në ndeshje.
Ermal Krasniqi mbeti sërish në bankën e rezervistëve te Sparta.