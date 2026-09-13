Supervetura koreane me V8 biturbo shfaqet në aksion

Genesis Magma GT Concept po afrohet gjithnjë e më shumë drejt prodhimit.
Supermakina koreane me motor në qendër është fotografuar së fundmi në një event, ku shfaqi edhe tingullin agresiv të V8 biturbo.
Genesis thotë se motori mund të prodhojë deri në 800 kuaj fuqi, ndërsa kabina kombinon luksin me elemente sportive.
Kompania ka prezantuar edhe një version GT3, duke lënë të kuptohet se projekti mund të jetë më shumë se një koncept.
Drejtues të Genesis kanë deklaruar se Magma GT nuk është një projekt i përkohshëm dhe se duan ta çojnë në treg sa më shpejt.