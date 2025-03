Suspendohet polici serb, i arrestuar në aksionin në veri

Një zyrtar policor serb është arrestuar në veri në aksionin i cili është zhvilluar kundër kontrabandës dhe armëve.

Zv.komandanti për veriu, Veton Elshani ka thënë se i njëjti është suspenduar.

“Është i dyshuar në rastin e krimit të organizuar që është duke u hetuar dhe për këtë arsyeje është suspenduar pasi që është arrest…ne asistojmë çdo herë që kërkohet nga ana jonë. Janë shtëpi private, banesa private. Dy lokacione ashtu siç e thash në fillim një në Zveçan dhe një në Leposaviq”, ka deklaruar Elshani për Tëvë1.

Ndryshe njësitet e Policisë së Kosovës sot kanë zhvilluar aksion në veri dhe jug të Mitrovicës, ku ky operacion policor ka të bëjë me luftimin e veprimtarive kriminale, të kontrabandimit me armë dhe municion.

Sipas komunikatës së Prokurorisë, nga ky operacion 16 persona janë shoqëruar në lidhje me dyshimin e veprave penale “detyrim, import, eksport, furnizim, transportim, prodhim, këmbim”

Aksioni është zhvilluar në 21 lokacione të ndryshme.

Policia ka bërë të ditur se gjatë aksionit janë gjetur dhe sekuestruar 9 armë zjarri, 200 fishekë, municione të ndryshme, 15 telefona mobilë, 2 palë pranga, thikë, tyta të armës, fatrolla për armë dhe 1 DVR.

“Policia e Kosovës, respektivisht Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, në koordinim me Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, të mbështetura nga njësi relevante policore dhe Inspektorati Policor i Kosovës, me datën 19.03.2025, pas hetimeve disa mujore, ka bërë realizimin e urdhëresës së Gjykatës Themelore në Mitrovicë, ku janë kontrolluar gjithsej 21 lokacione në Mitrovicë Jugu, Mitrovicë Veri, Vushtrri, Skenderaj dhe Leposaviq. Nga ky operacion policor janë shoqëruar në Polici gjithsej 16 persona lidhur me dyshimin e kryerjes së veprave penale ‘detyrim’ si dhe ‘importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse’. Si dëshmi materiale gjatë kontrollit janë sekuestruar 9 armë zjarri, 200 fishekë, municione të ndryshme, 15 telefona mobilë, 2 palë pranga, thikë, tyta të armës, fatrolla për armë dhe 1 DVR. Pas intervistimit lidhur me rastin, me vendim të prokurorit, 13 persona shkojnë në ndalim prej 48 orësh”, thuhet në komunikatën e Prokurorisë.