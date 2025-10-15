Suzuki prezanton logon e re pas dy dekadash

Suzuki ka prezantuar logon e re për herë të parë që nga viti 2003, duke iu bashkuar trendit të dizajnit “flat” që dominon industrinë.
Emblema ruan siluetën klasike të “S”-së, por tani vjen me një pamje të sheshtë dhe ngjyrë argjendi mat, më miqësore ndaj mjedisit.
Ekspertët thonë se ky stil përshtatet më mirë me epokën digjitale, ku logot shfaqen kryesisht në ekrane të vogla.
Sipas kompanisë, ndryshimi është pjesë e identitetit të ri nën sloganin “By Your Side”.
Logoja e re do të shihet për herë të parë në konceptet e Suzuki në Japan Mobility Show 2025.
Më pas ajo do të aplikohet gradualisht në të gjitha modelet e markës në tregjet globale.