Të gjitha ndryshimet në trup që ndodhin si pasojë e motit

Moti i zymtë përmirëson funksionimin e trurit tonë, sepse na ndihmon të fokusohemi dhe të mendojmë më thellë, sipas psikologëve.

Kujtesa jonë është më e mirë në ditët me shi dhe me vranësira. Ndoshta, sepse gjatë ditëve me diell jemi shumë të zënë duke bërë gjëra të ndryshme, raporton “Bright Side”.

Në ditë jashtëzakonisht të nxehta dhe të lagështa, trupi mund të ftohet. Normalisht, ai e drejton gjakun e ngrohtë drejt sipërfaqes së lëkurës aty ku ftohet duke djersitur. Por në temperatura të nxehta, djersa nuk avullon, kështu që në vend të kësaj, lëngu mblidhet tek gjymtyrët tuaja, duke i bërë ato të fryhen.

Çfarë të bëni: Përdorni mjete të tjera freskuese, si një ventilator ose dehidratues. Pas disa ditësh, trupi do të mësohet me motin e nxehtë dhe ënjtja do të zhduket.

Moti ekstrem mund të sjellë tendosje në zemrën tuaj. Temperaturat e ftohta e bëjnë zemrën të punojë më shumë për ta mbajtur trupin ngrohtë, por kjo bën që enët e gjakut të ngushtohen dhe zvogëlojnë shpërndarjen e oksigjenit në zemër.

Kjo mospërputhje e ofertës dhe kërkesës mund të përfundojë në mënyrë dramatike, në një sulm në zemër ose goditje në tru. E njëjta gjë vlen edhe për erën dhe borën, sipas hulumtimit .

Çfarë të bëni: Shmangni mbingarkesën.

Ndërsa moti ftohet, ajri bëhet më pak i lagësht, gjë që mund të shihet përmes lëkurës sonë. Ajo bëhet e thatë, plasaritet, dhe mund të shkaktojë edhe kruajtje, duke çuar në ekzemë. Erërat e forta gjithashtu mund të dëmtojnë pengesën mbrojtëse lipide të lëkurës, duke shkaktuar gjakderdhje.

Çfarë të bëni: Përdorni kremra hidratues dhe kremin për diellin dhe shmangni dushet e gjata dhe të nxehta pasi heqin vajrat natyralë që lëkura prodhon.

Në dimër, flokët dhe thonjtë përballen me të njëjtin problem si lëkura. Enët e gjakut ngushtohen dhe furnizimi me ushqim dhe oksigjen zvogëlohet. Sigurisht, ajo dobëson flokët dhe thonjtë, duke i bërë të thatë dhe të brishtë.

Çfarë të bëni: Dush jo më shumë se 5-10 minuta në ujë të ngrohtë (jo të nxehtë!). Përdorni më pak shampo.

Një rënie e presionit barometrik mund t’i shkaktojë dhimbje nyjeve, veçanërisht tek njerëzit që vuajnë nga artriti. Lëngjet brenda nyjeve bëhen më të trasha në temperatura të ulëta, kështu që kockat ndihen më të ngurta. Moti i ftohtë gjithashtu forcon muskujt dhe tendinat.

Çfarë të bëni: Qëndroni ngrohtë! Kjo ndihmon rrjedhën e gjakut, përmirëson lehtëson dhimbjen dhe muskujt. Rutina e stërvitjes largon gjithashtu dhimbjen dhe ngurtësinë.

Moti ndikon në alergjitë sezonale, duke shkaktuar lotim të syve në ditë me erë, hundë të zëna gjatë shiut etj. Moti specifik shkakton procese natyrore si pjalmimi i pemëve, ndaj të cilave mund të jemi alergjikë.

Sistemi imunitar e konsideron të gjithë atë myk dhe polen të pasigurt dhe aktivizon mekanizmat mbrojtës si kruajtja, teshtitja dhe rrjedhja e hundës. Asnjë nga këto nuk është në të vërtetë e rrezikshme, por janë të pakëndshme.

Çfarë të bëni: Mësoni kur sezoni i mykut dhe polenit arrin kulmin në zonën tuaj dhe shmangni ambientet e jashtme gjatë atyre kohërave.

Një nga burimet kryesore të vitaminës D për ne janë rrezet e diellit. Stinët e ftohta sjellin ditë më të shkurtra dhe njerëzit priren të qëndrojnë brenda më shumë, në mënyrë të pashmangshme, duke mos marrë diell mjaftueshëm. Si rezultat, nivelet tona të vitaminës D bien. Simptomat negative të saj përfshijnë dobësi të muskujve, presion të lartë të gjakut, fraktura të stresit dhe ndjeshmëri më të madhe të dhimbjes.

Çfarë të bëni: Merrni vitaminën tuaj nga një burim tjetër. Hani më shumë të verdha vezësh, kërpudha dhe peshk të yndyrshëm si salmoni dhe toni; dhe pini lëng portokalli dhe qumësht.

I ftohti i ngushton enët e gjakut, duke ngadalësuar rrjedhën e tij. Më pak gjak arrin në tru, gjë që mund të çojë në dhimbje koke të forta. Dhe nëse vuani nga migrena, pothuajse çdo ndryshim i motit mund të jetë shkas për një sulm. Erërat e forta, të ftohtit ekstrem, dielli i ndritshëm, thatësia dhe rënia e presionit barometrik janë ndër faktorët më të këqij .

Çfarë të bëni: Nëse vuani nga migrena, mbani gjithmonë një ditar dhe përpiquni të shkruani shenjat para sulmit. Kur ta kuptoni modelin, do të jetë më e lehtë për t’u përgatitur.

Moti i fortë mund të shkaktojë një sulm të astmës pasi çdo ndryshim në ajër mund të irritojë lehtësisht rrugët e frymëmarrjes. Ajri i nxehtë dhe i lagësht është më i rëndë dhe më i vështirë për të marrë frymë. Ajri i ftohtë dhe i thatë dehidraton rrugët e frymëmarrjes, duke i fryrë ato dhe duke kufizuar rrjedhën e ajrit.

Çfarë të bëni: Mbajeni qafën dhe kraharorin ngrohtë në një mot të ftohtë, hidratohuni dhe lani duart shpesh