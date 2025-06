Të shtunën mbahet provimi i Maturës Shtetërore

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka njoftuar se nesër me datë 21 qershor 2025, duke filluar nga ora 10:00 do të mbahet provimi i Maturës Shtetërore.

Këtij provimi do t’i nënshtrohen 18.800 maturantë, kurse rezultatet do të bëhen publike më 30 qershor.

MAShT-i u ka uruar suksese në arritjen e qëllimeve të gjithë maturantët.

“MAShTI ka ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura për organizimin e provimit, duke angazhuar dhe përgatitur trupa të ndryshëm mbikëqyrës, të cilët janë të obliguar të sigurojnë zhvillimin e mbarë e korrekt të procesit. Për të siguruar një proces të drejtë, të rregullt dhe të besueshëm, Ministria e Arsimit lutë të gjithë maturantët që t’u përmbahen rregullave të përcaktuara, si: mosmbajtja me vete e telefonave apo pajisjeve të tjera elektronike, pasi nuk do të lejohet hyrja në qendrat e testimit për ata që mbajnë pajisje të tilla.

MAShTI gjithashtu njofton se, hyrja në qendrën e testimit do të mbyllet në ora 10:00. Pas kësaj ore, nuk do të lejohet hyrja e asnjë personi të paautorizuar nga MAShTI deri në përfundimin e testit. MAShTI ka angazhuar gjithashtu trupa lëvizëse dhe ekspertë të IT-së për të monitoruar nga afër dhe nga distanca mbarëvajtjen e procesit. Çdo përpjekje për të dëmtuar apo shkelur rregullat e përcaktuara do të trajtohet me masa të menjëhershme ligjore. MAShTI ju uron një provim të mbarë dhe shumë suksese në arritjen e qëllimeve për të gjithë maturantët!”, thuhet në njoftimin e MAShT-it.