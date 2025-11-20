Tharja e syve nga telefoni, kujdesi që duhet të tregoni

Tharja e syrit është një problem shëndetësor që prek shumë njerëz në botë. Ai shkaktohet në mungesë të lotëve të mjaftueshëm që lubrifikojnë syrin.
Një nga arsyet kryesore që shkakton tharjen e syve është përdorimi i tepërt i telefonave celularë por edhe kompjuterave.
Tharja e syrit është shumë e parehatshme sepse shoqërohet me djegie.
Syri ka tendencën të thahet në situate të caktuara ku përfshihen: udhëtimi me avion, ajri i kondicionuar, ngarja e biçikletës ose qëndrimi para kompjuterit
Simptomat e tharjes së syrit
Shenjat dhe simptomat e tharjes së syrit janë si më poshtë:
Kruarje dhe djegie e syrit
Sklepa në sy
Ndjeshmëri ndaj dritës
Ndjesia e të paturit një lëndë të huaj në sy
Lëngëzim të syve
Lodhje të syrit dhe mjegullim të shikimit.
Kurat më të mira natyrale kundër tharjes së syrit
Ekspertët sugjerojnë që njerëzit duhet të pasurojnë regjimin e tyre ushqimor me produkte që janë të pasura me acide yndyrore.
Acidet omega-3 nxisin prodhimin e lotëve.
Përpos ushqimeve, ekspertët rekomandojnë edhe disa produkte që mund të aplikohen së jashtmi.
Vaji i arrës së kokosit
Ky vaj Lufton inflamacionin dhe ka efekt zbutës.
Merrni dy-tre pika nga ky vaj dhe fërkoni zonën rreth syve për dy ose tre minuta.
Prisni deri sa lëkura ta përthithë plotësisht dhe përsëriteni sërish.
Kastraveci
Për shmangien e kruarjeve dhe skuqjes së syrit, ekspertët e AgroWeb.org këshillojnë që të mbani feta kastraveci mbi sy për rreth pesëmbëdhjetë minuta.
Kastraveci është një burim shumë i mirë i vitaminës A që luan rol ushqyes për sytë.
Kosi
Kosi përmban vitaminat D, B dhe A.
Ekspertët e këshillojnë ngrënien e kosit rregullisht dhe mundësisht çdo ditë.
Ngrënia e kosit do ju ndihmojë kundër kruarjeve por do të ofrojë ushqyesit e duhur për shëndetin e syve.
Kompresa me ujë të ngrohtë
Ekspertët këshillojnë gjithashtu që të mbani kompresa të ngrohta mbi sy për rreth 7 deri në 8 minuta.
Ngrohtësia do të stimulojë qarkullimin e gjakut rreth syve dhe do të nxisë lubrifikimin e tyre.