Thermo Check dhe WhatsApp bëhen pjesë e series Galaxy Watch

Një sërë aplikacionesh të reja në seritë Galaxy Watch, do të sjellin përvoja më të përgjegjshme, të adaptueshme dhe shumëfunksionale për përdoruesit. Me aplikacionet Thermo Check dhe WhatsApp, përdoruesit do të kenë mundësinë të bëjnë më shumë veprime se më parë, direkt nga ora e tyre inteligjente.[1]

: Falë veçorisë Skin Temperature API- përdoruesit mund të masin temperaturën e mjedisit përreth tyre, nëpërmjet teknologjisë së përparuar me infra të kuqe në pajisjet Galaxy Watch Aplikacioni i ri Thermo Check i lejon përdoruesit të matin lehtësisht temperaturën e mjedisit që i rrethon, duke filluar nga vaktet që do të konsumojnë deri te uji në të cilin do të notojnë, të gjitha pa kërkuar asnjë kontakt fizik. Ky aplikacion do të jetë i disponueshëm fillimisht në pajisjet e ardhshme Galaxy Watch dhe më vonë do të zhvillohet në serinë Galaxy Watch5.[2]

: Një zhvillim tjetër në orat inteligjente Wear OS është përdorimi i aplikacionin WhatsApp, në Galaxy Watch5 dhe Galaxy Watch4. Aplikacioni do t’i lejojë përdoruesit të zhvillojnë bisedat, t’u përgjigjen mesazheve me zë dhe madje t’u përgjigjen thirrjeve, të gjitha pa pasur nevojë, që të përdorin telefonat e tyre. Nëpërmjet prezantimit të këtyre veçorive të reja, seria Samsung Galaxy Watch do të sjellin funksione më të gjithanshme, për një përdorshmëri më të efektshme. Për më shumë veçori për t’u zbuluar, bashkohuni në eventin në Galaxy Unpacked më 26 korrik në orën 13:00. Samsung vazhdon të ofrojë më shumë opsione në serinë e Galaxy Watch, për të maksimizuar përvojën e përdoruesve.[3]

Për të rejat më të fundit, ju lutemi vizitoni faqen e risive më të fundit të Samsung në adresën news.samsung.com.

[1] Disponueshmëria mund të ndryshojë sipas modelit, tregut dhe telefonit inteligjent me të cilin ndërlidhet.

[2] Shkarko aplikacionin përmes Google Play dhe ndërlidheni me Galaxy Watch.

[3] Shkarko aplikacionin përmes Google Play dhe ndërlidheni me seritë Galaxy Watch4 ose Watch5. Disponueshmëria mund të ndryshojë sipas pajisjes.