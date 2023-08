Tiramisù me limon për t’u freskuar këto ditë të nxehta

Se kur jeta na jep limon ne gjeja e pare fare bejme tiramisu me limon

Nje recete qe duhet ta provoja patjeter sepse ishte aq e shijshme ne pamje saaa ctju them ????

Dhe nuk u zhgenjeva pasi na pelqeu shume shija e fresket qe i jepte limoni

Perberesit per kete receteni gjeni ne cdo market KMY @kmyonline si gjithmone

Per kremin e limonit:

1 gote sheqer

Lekura e 2 limoneve

Lengu i 3 limoneve

2 veze te plota

1 e verdhe veze

1 lc niseshte e tretur ne uje

Per kremin:

500 gr mascarpone

200 ml pana

2-3 lgj nga kremi limonit

200 gr bisokta savoiardi

Fillimisht pergatisim kremin e limonit, ne nne tenxhere hedhim sheqerin, lekuren e 2 limoneve, lengun e limoneve dhe vezet, i vendosim ne zjarr duke i perzier mire me rrahesin e vezeve, kur eshte ngrohur masa shtojme dhe niseshtene e tretur ne uje, e lejme deri sa kremi trashet pak dhe me pas e heqim dhe e lejme menjane te ftohet.

Per kremin e mascarpones thjeshte rrahim pak bashke mascarponen me panen per embelsira, shtojme dhe 2-3 lgj krem limoni dhe e kemi gati

Per te lagur biskotat une kam perdor qumesht.

Pra i lagim biskotat me qumesht dhe i rendisim ne tave, siper shtreses se pare vendosim gjysmen e kremit, me pas gjysmen tjeter te biskotave dhe kremin.

I shtojme siper kremin e limonit dhe e lejme ne frigorifer te mbuluar me qese kuzhine perreth 2-3 ore para se ta konsumojme.