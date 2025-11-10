Toyota e shndërron Century në markë kryesore mbi Lexus

Që nga themelimi i saj në vitin 1989, Lexus ka shërbyer si marka luksoze e Toyota-s, e pozicionuar për t’u përballur me marka si BMW, Mercedes dhe Audi.
Strategjia ka funksionuar mirë për 36 vjet, me shitjet që arritën kulmin vitin e kaluar me 851,214 njësi në të gjithë botën, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, Toyota tani po e ndryshon hierarkinë e markës së saj duke e ndarë Century në një njësi të pavarur të pozicionuar mbi Lexus.
Thashethemet në median japoneze se Century do të bëhej një markë e pavarur, u konfirmuan këtë javë nga Toyota.
Kryetari Akio Toyoda zbuloi se ishte ideja e tij të propozonte një markë “mbi Lexus”, duke besuar se Century duhet të ekzistojë në “një klasë më vete”.
Ai pranoi se nuk ishte shumë i kënaqur që pa limuzinën dhe SUV-in Century të shfaqur në stendën e Toyota-s gjatë Panairit të Mobilitetit në Japoni 2024.
Edhe pse është marka më e re nën ombrellën e Toyota-s, Century i paraprin Lexus me dekada. Emri i makinës u prezantua në vitin 1967 si limuzinë dhe që atëherë ka kaluar tre breza, e dyta është e vetmja Toyota e pajisur ndonjëherë me një motor V-12.
Me pak përjashtime, limuzina ka mbetur ekskluziv në Japoni. Në vitin 2023, linja e saj u zgjerua me një SUV që shënoi fillimin e ambicieve globale të Century, duke filluar me hyrjen në tregun kinez.
Duke parë përpara, Century do të operojë në mënyrë të pavarur për të “përballur tregun e nivelit të lartë si maja e të gjithave, një nga një”, sipas drejtorit kryesor të brandimit të Toyota-s, Simon Humphreys.
Një kupe madhështore do të udhëheqë statusin e ri të Century brenda perandorisë Toyota, nën flamurin: “Një nga Një”.
Është e qartë se Century do të përqendrohet në modele me vëllim ultra të ulët dhe çmime të larta – me sa duket ajo që Rolls-Royce është për BMW ose Bentley për Audi dhe Volkswagen.
Kupeja imponuese që debutoi më vonë këtë muaj në Panairin e Mobilitetit në Japoni 2025, lë të kuptohet se ka automjete shumë më ekstravagante sesa çdo gjë që mban një logo Lexus.
Lexus po përgatitet gjithashtu për ndryshime të mëdha. Koncepti i minifurgonit elektrik me gjashtë rrota dhe tre rreshta ulëse sugjeron që Toyota parashikon një drejtim të ri të guximshëm për markën e saj luksoze të gjatë.
Akio Toyoda thotë se emri LS nuk qëndron më për “limuzinën luksoze”, por për “hapësirë luksoze”, duke reflektuar filozofinë në zhvillim të markës.
Ai është i bindur se transportuesi i pazakontë i njerëzve do të arrijë në prodhim, megjithëse pranoi se do të jetë një “sfidë e madhe”.
Paralajmëroi se LS radikal me tre akse do të ecë përpara vetëm nëse përmbush standardet e Lexus për “qetësi, rehati dhe aftësinë për të drejtuar në çdo rrugë”.
Humphreys shtoi se Lexus “do të jetë më i lirë të veprojë” në të ardhmen, duke lënë të kuptohet se marka globale luksoze do të eksplorojë ide të reja pa “kopjuar askënd tjetër”.
Minifurgoni LS përshkruhet si “një formë e re makine luksoze për të ardhmen”, një që i bën pasagjerët “të duken bukur kur hyjnë dhe dalin”.
Ndërkohë, limuzina tradicionale LS që hodhi themelet e markës në fund të viteve 1980 do të ndërpritet pas Edicionit Heritage 2026.
Këto detaje u shfaqën gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë përpara Panairit të Mobilitetit në Japoni 2025, ku Toyota do të zbulojë disa modele të reja, përfshirë një koncept elektrik Corolla.
Megjithatë, supermakina e shumëpritur nuk do të shfaqet atje. Në vend të kësaj, është planifikuar të debutojë në internet më 5 dhjetor përpara se të bëjë premierën e saj publike në janar 2026. /