Toyota nxjerr në treg minivanin e parë hibrid plug-in

Toyota ka ofruar një motor hibrid për Alphard menjëherë pasi minivani u prezantua në fillim të viteve 2000.

Aktualisht në gjeneratën e tij të katërt, transportuesi dyfishon elektrifikimin duke marrë një portë karikimi.

Është minibusi i parë japonez PHEV dhe i bashkohet modeli Vellfire, tani në gjeneratën e tretë.

Të dy u ridizajnuan plotësisht vitin e kaluar dhe tani formacionet e tyre po rriten për të përfshirë një PHEV si kryesues.

Minibusët hibridë plug-in, të ofruar vetëm me gjashtë ndenjëse, ndajnë një bateri litium-jon të montuar nën dysheme.

Toyota nuk zbulon kapacitetin e paketës, por vlerëson se ka lëng të mjaftueshëm për një rreze elektrike prej 73 kilometrash.

Alphard PHEV dhe Vellfire PHEV japin 302 kuaj fuqi me motorin 2.5-litërsh me benzinë ​​me aspirim natyral dhe motorët elektrikë të kombinuar.

Meqenëse minibusët vijnë me sistemin E-Four të kompanisë, ka një motor elektrik në boshtin e përparmë dhe një tjetër në pjesën e pasme.

Këta minibus sigurisht nuk janë të lirë.

Me kursin aktual të këmbimit, Toyota kërkon ekuivalentin e 68,000 dollarëve për një Alphard, më shumë se dyfishi i çmimit të një modeli bazë me konfigurim hibrid dhe lëvizje me rrota të përparme.

Ndërsa Vellfire fillon me pak më shumë se 69,000 dollarë.