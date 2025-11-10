Toyota zbulon Land Cruiser-in e saj të ri

Land Cruiser FJ i ri ndan të njëjtën platformë me Hilux Champ të Toyota-s, e cila nuk është e disponueshme në Shtetet e Bashkuara, dhe është rreth 11 inç më e shkurtër se LC 250.
SUV-i mat 180.1 inç gjatësi, 73.0 inç lartësi dhe 77.2 inç gjerësi, me një bazë boshti prej 101.6 inç.
Ai përmban të njëjtin motor me katër cilindra 2.7 litra si kamionçina, duke prodhuar 161 kuaj fuqi, i cili jep fuqi përmes një sistemi me tërheqje me katër rrota me kohë të pjesshme dhe ndërruesit me gjashtë shpejtësi.
Ashtu si Hilux Champ, Toyota e ka bërë FJ-në e re të personalizueshme, duke ofruar panele MOLLE për montimin e pajisjeve.
Fotot madje e tregojnë SUV-në me një tub për thithje ajri. Ai gjithashtu ka parakolpë të lëvizshëm përpara dhe prapa në cepat e makinës, të cilët lejojnë vetëm zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara, duke përmirësuar riparimin.
SUV-ja ka një dizajn tradicional katror që huazon elementë stilistikë nga Land Cruiser më i madh.
Është i lezetshëm, me drita të rrumbullakëta, veshje të trasha dhe një gomë rezervë të montuar në pjesën e pasme.
Brenda, FJ duket si një Toyota, me një levë të madhe marshësh dhe një ekran të orientuar drejt peizazhit në panelin e madh.
Toyota po zhvillon gjithashtu diçka që e quan Land Hopper, një automjet elektrik i projektuar për të përshkuar shtigje në zona malore dhe për të shkuar “përtej vendit ku Land Cruiser mund t’ju çojë”. Kompania nuk ka caktuar një datë lansimi për Hopper.
Toyota nuk ofron shumë më tepër përtej specifikimeve bazë për FJ-në e re. Toyota planifikon ta lansojë atë në Japoni rreth mesit të vitit 2026, me SUV-in që do të debutojë publikisht në Panairin e Mobilitetit në Japoni që fillon më vonë këtë muaj.