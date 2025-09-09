Trajneri i Suedisë, Tomasson: Kosova fitoi me meritë

Përzgjedhësi i Suedisë, Jon Dahl Tomasson e ka cilësuar si të merituar fitoren e Kosovës të hënën mbrëma në stadiumin Fadil Vokrri, në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës 2026.
Dardanët kanë bërë befasinë e madhe duke mposhtur skandinavët me rezultat 2-0 në ndeshjen e dytë të Grupi B, ku golat u shënuan nga Elvis Rexhbecaj dhe Vedat Muriqi.
Pas ndeshjes, trajneri i Suedisë, Tomasson, e cilësoi si të merituar fitoren e Kosovës, teksa tregoi dobësitë dhe mangësitë e ekipit të tij.
“Një fitore shumë e merituar e Kosovës. Te Kosova e kanë dashur më shumë (fitoren)”, ka thënë fillimisht Tomasson.
“Nuk iu jemi përmbajtur parimeve tona. Kemi luajtur ngadalë dhe nuk kemi reaguar mjaftueshëm shpejtë kur kemi humbur topin. Kemi pësuar nga katër kundërsulme, ku është dashur të paraqitemi më mirë si ekip. Ne trajnerët po ashtu jemi pjesë e kësaj”.
“Ne provuam në pjesën e dytë, por nuk ishim të mirë. Kemi dërguar topin në zonë, por na mungoi ideja aty. As sulmi e as mbrojtja nuk ishin mjaftueshëm të mirë. Ishte në tërësi. Kjo nuk ishte mirë”.
“Por, mos të harrojmë që kemi fituar tetë nga 11 ndeshjet nga shtatori 2024. Mendoj se kemi fituar tetë, kemi humbur një dhe kemi barazuar dy. Kjo nuk ishte mjaftueshëm mirë, por duhet kohë për të ndërtuar. Nuk ishim vetvetja”.
“Kemi luajtur ndeshje fantastike ndaj Sllovenisë, por kjo përpjekje ishte e pamjaftueshme. Ne ëndërrojmë Kupën e Botës dhe kjo ishte goditje. Por do të gjejmë mënyrë për të dalë nga kjo”, përfundoi përzgjedhësi i Suedisë.
Ndryshe, në ndeshjen e ardhshme në tetor, Kosova e pret Slloveninë, teksa Suedia udhëton te Zvicra.