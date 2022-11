Tregim i dobishëm: Bamirësia

I nderuari Abdullah Bin Xhaferri Tajjar i cili ishte shumë i pasur dhe shumë zemërmirë, një ditë ishte ulur në një kopsht me hurma.

Gjatë kohës që po rrinte aty, i sollën ushqimin një shërbëtori të zi, i cili po punonte tokën. Në atë moment pranë shërbëtorit shkoi një qen. Shërbëtori i dha qenit ushqimin e një vakti dhe ky e mbaroi menjëherë. Pas kësaj shërbëtori i dha qenit edhe ushqimin e dy vakteve të tjera.

Kur e këtë Abdullahu shkoi pranë shërbëtorit dhe e pyeti:

– Përse ia dha ushqimin e të tre vakteve qenit kur ke vetë nevojë?

– Zotëri, ky qen ka ardhur nga një rrugë e gjatë. Është i uritur dhe kërkon të hajë.

– Po ti çfarë do të hash?

– Do të rri i uritur dhe do të bëj durim.

Abdullahu u prek shumë nga ajo që pa dhe tha: “Populli më di mua për zemërmirë, por ky është më zemërmirë se unë”.

Bleu kopshtin me hurma bashkë me shërbëtorin nga i zoti. Shërbëtorin e la të lirë dhe i fali kopshtin e hurmave me ç’kishte brenda.

I thanë Abdullahut:

– Ti tani u bëre më zemërmirë se ai.

– Për fat të keq nuk është ashtu. Ajo që dha ai, ishte e gjithë pasuria që kishte. Ndërsa ajo çka unë i dhurova atij është vetëm një pjesë e vogël e pasurisë sime.

/islamgjakova