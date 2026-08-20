Trump shpall “operacionin më shkatërrues ekonomik” kundër Iranit

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi të mërkurën “operacionin më shkatërrues ekonomik të ndërmarrë ndonjëherë kundër ndonjë vendi”, duke përshkallëzuar fushatën e tij për të izoluar Iranin dhe duke paralajmëruar vendet dhe kompanitë që ndihmojnë Teheranin për pasoja të rënda ekonomike, transmeton Anadolu.
“Askush nuk i ka dhënë Republikës Islamike të Iranit një mundësi më të madhe për të bërë një Marrëveshje sesa unë. Tragjikisht, për ta, ata nuk kanë arritur ta pranojnë atë. Prandaj, sot, po njoftoj operacionin më shkatërrues ekonomik të ndërmarrë ndonjëherë kundër ndonjë vendi! Kjo do të jetë Luftë Ekonomike dhe Izolim në një shkallë të paparë”, tha Trump në platformën e tij Truth Social.
SHBA-ja do të kërkojë të ndërpresin kanalet financiare dhe tregtare që i ofrojnë Iranit mbështetje ekonomike, tha Trump.
“Sot, po njoftoj gjithashtu se çdo vend që lejon institucionet e tij financiare, bizneset, aeroportet ose entitetet qeveritare të ofrojnë çdo lloj ndihme për Iranin, do të përballet vetë me pasoja të jashtëzakonshme ekonomike”, shtoi ai.
Trump përmendi konkretisht kontrabandën e naftës, linjat e shkëmbimit financiar, transfertat e parave të gatshme, shtëpitë e këmbimit, regjistrat e anijeve dhe kompanitë guaskë si aktivitete që duhet të marrin fund.
“E gjitha duhet të ndalet tani”, tha presidenti amerikan.
Presidenti Trump gjithashtu pretendoi se aftësitë ushtarake të Iranit janë degraduar rëndë, duke thënë: “Marina e tyre është zhdukur, forca e tyre ajrore është shkatërruar, fabrikat e tyre ushtarake tani janë rrënoja”.
Ai e përshkroi monedhën e Iranit si “të pavlerë” dhe tha se vendi po “varej nga një fije”.
Trump e quajti fushatën një “Economic D-Day” dhe u bëri thirrje aleatëve të SHBA-së të bashkohen me Washingtonin në izolimin e Iranit.
“Ne kemi nevojë që të gjithë aleatët tanë të qëndrojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të izoluar dhe mposhtur kërcënimin e Iranit”, tha ai.
Trump përfundoi duke përsëritur qëndrimin e kahershëm të administratës së tij mbi programin bërthamor të Iranit, duke shtuar: “Irani nuk do të ketë kurrë një armë bërthamore”.
Ndërkohë, agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim e Iranit e përshkroi kërcënimin e fundit të Trumpit si një version të ripërtërirë të një fushate “të dështuar” të presionit maksimal.
“Donald Trump, i cili gjatë gjithë presidencës së tij ka ndjekur një politikë ‘presion maksimal’ kundër Iranit, dhe pas dështimit të kësaj politike iu drejtua kërcënimeve ushtarake, është drejtuar përsëri te taktika e ‘luftës ekonomike’, duke pretenduar se po shpall një ‘luftë ekonomike’ kundër Iranit”, tha ajo.
Ajo argumentoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kaluar vite duke u përpjekur të kufizojnë lidhjet financiare dhe tregtare të Iranit me botën e jashtme.
“Irani ka mësuar t’i anashkalojë këto kufizime dhe është bërë i aftë ta bëjë këtë”, tha Tasnim.