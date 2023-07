Tunizia dhe BE finalizojnë marrëveshjen për migracionin

Brukseli dhe Tunizia nënshkruajnë marrëveshjen e “partneritetit strategjik” që synon të luftojë trafikantët e qenieve njerëzore, të forcojë lidhjet ekonomike.

Bashkimi Evropian dhe Tunizia kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për një “partneritet strategjik dhe gjithëpërfshirës” që synon të luftojë migrimin e parregullt dhe të forcojë lidhjet ekonomike midis bllokut dhe vendit të Afrikës së Veriut, i cili shtrihet në një rrugë kryesore për emigrantët dhe refugjatët që udhëtojnë drejt Evropës.

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula Von der Leyen, kryeministri holandez Mark Rutte dhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni zhvilluan bisedime të rinovuara me presidentin tunizian Kais Saied të dielën pasi numri i emigrantëve dhe refugjatëve që nisen nga Tunizia dhe përpiqen të arrijnë Evropën është rritur ndjeshëm kohët e fundit.

Duke folur në pallatin presidencial tunizian, Von der Leyen e përshëndeti marrëveshjen si një investim në “prosperitetin dhe stabilitetin e përbashkët”.

“Tunizia dhe Bashkimi Evropian janë të lidhur me historinë dhe gjeografinë tonë të përbashkët dhe ne ndajmë interesa strategjike”, tha ajo.

Saied tha se ekziston nevoja maksimale për një marrëveshje kolektive për atë që ai e quajti “migrim çnjerëzor”, për të cilin ai fajësoi rrjetet kriminale.

“Ky memorandum duhet të shoqërohet në kohën më të hershme me një sërë marrëveshjesh detyruese që burojnë nga parimet e tij,” tha ai.

Rutte tha se marrëveshja do të ndihmonte në luftimin e trafikantëve të qenieve njerëzore.

“Ai përmban marrëveshje për prishjen e modelit të biznesit të trafikantëve të njerëzve, forcimin e kontrollit kufitar dhe përmirësimin e regjistrimit dhe kthimit. Të gjitha masat thelbësore për të forcuar përpjekjet për të ndaluar migrimin e parregullt, “tha Rutte në Twitter.

Meloni përshëndeti “një hap të ri dhe të rëndësishëm për t’u marrë me krizën e migracionit” dhe ftoi Saied nga Tunizia në një konferencë ndërkombëtare mbi migracionin më 23 korrik.

Muajin e kaluar, të tre liderët vizituan Tunizinë dhe Komisioni Evropian tha në atë kohë se po konsideronte të mbështeste Tunizinë me një paketë ndihme deri në 900 milionë euro pasi vendi është i trazuar nga problemet ekonomike dhe numri në rritje i emigrantëve dhe refugjatët që udhëtojnë nëpër të ndërsa kërkojnë të arrijnë në Evropë.

Ndihma specifike që von der Leyen njoftoi të dielën përfshinte një program 10 milionë eurosh për të nxitur shkëmbimet e studentëve dhe 65 milionë euro në fondet e BE-së për modernizimin e shkollave tuniziane.

Për migracionin, Von der Leyen tha: “Ne kemi nevojë për një bashkëpunim efektiv më shumë se kurrë.”

BE-ja do të punojë me Tunizinë për një partneritet kundër kontrabandës, do të rrisë koordinimin në operacionet e kërkim-shpëtimit dhe të dyja palët ranë dakord gjithashtu të bashkëpunojnë në menaxhimin e kufirit, tha ajo. Von der Leyen premtoi 100 milionë euro për këto përpjekje – një shifër që ajo e kishte shpallur tashmë në vizitën e mëparshme të liderëve.

Deri të premtën, ministria e brendshme italiane numëroi më shumë se 75,000 emigrantë që kishin mbërritur me varkë në bregdetin italian që nga fillimi i vitit, krahasuar me rreth 31,900 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. /mesazhi