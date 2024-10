“Kur Allahu dëshiron, do t’i përgatisë rrethanat;

Do t’i krijojë shkaqet dhe pasojat;

Do t’i frymëzojë mendjet;

Dhe, do t’i japë mundësi atij që dëshiron në atë që dëshiron!”

_____________

Dr. Mustafa Mahmud, nga libri: Turistë në dynjanë e Allahut

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja