Turqi, dy Kurane të lashta të shkruara me dorë gjenden në bibliotekën e një shkolle

Në bibliotekën e një shkolle të mesme në rrethin Zile të provincës Tokat në Turqi janë gjetur dy libra të Kuranit të shkruara me dorë, të cilët janë marrë nën mbrojtje, raporton Anadolu Agency (AA).

Drejtori provincial i Arsimit Kombëtar, Murat Küçükali, për AA tha se në arkivin e bibliotekës së shkollës së mesme Zile Imam Hatip kanë gjetur Kurane të shkruara me dorë.

Duke shpjeguar se njëri prej Kuraneve është 730 vjeç dhe data e saktë e tjetrit nuk mund të përcaktohet për shkak se faqet e saj janë të grisura, Küçükali tha: “Megjithatë, ekspertët thonë se është 400 vjet i vjetër. Ne do t’i dorëzojmë Kuranet në Drejtorinë tonë Rajonale të Fondacioneve sepse janë pronë e vakëfit. Ata do të restaurohen dhe do të ruhen në Mevlevihanen e Tokatit dhe do të ekspozohen”.

Küçükali tha krahas që janë të shkruar me dorë, njëri prej librave ka vlerë të veçantë sepse në margjina të faqeve të tij ka sqarime dhe hadithe profetike dhe se brenda një kohe të shkurtër do të hapen për publikun. /aa