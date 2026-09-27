Turqia dënon bastisjen e kolonëve në xhaminë Al-Aksa

Ministria e Jashtme e Turqisë ka dënuar bastisjen e xhamisë Al-Aksa nga kolonë ekstremistë, nën mbrojtjen e forcave izraelite.
Në një deklaratë, ministria tha se qeveria e Benjamin Netanyahut po përpiqet të përshkallëzojë më tej tensionet në rajon dhe të dëmtojë përpjekjet për arritjen e paqes dhe stabilitetit, përmes shkeljeve dhe provokimeve ndaj vendeve të shenjta myslimane.
Turqia i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të marrë masa parandaluese ndaj praktikave izraelite që, sipas saj, shkelin statusin historik dhe juridik të Xhamisë Al-Aksa. /mesazhi