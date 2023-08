Udhëheqësi i Çeçenisë thotë se është gati të japë jetën për Putinin

Udhëheqësi i Çeçenisë ka thënë se është i gatshëm të japë jetën për Vladimir Putin në një postim në internet duke goditur “shkencëtarët politikë të papërfunduar”.

Ramzan Kadyrov ka udhëhequr republikën ruse që nga viti 2007 dhe është një aleat i ngushtë i Putinit, duke e mbështetur atë që në ditët e para të luftës në Ukrainë dhe madje duke dërguar tre djemtë e tij adoleshentë për të luftuar.

Në një postim në rrjetet sociale ruse VK, ai tha se ishte “argëtuar” nga parashikimet se do të përballet me një “vdekje të shpejtë” dhe se “nuk do të lodhet” duke thënë se është i përkushtuar ndaj “atdheut”.

“Sot u argëtova me reflektimet e politologëve të papërfunduar të ofenduar nga Rusia në botimet e huaja, të cilët profetizojnë një vdekje të shpejtë për mua”, ka shkruar ai. /abcnews