UEFA-ja për herë të parë mblidhet në Shqipëri

Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s do të mbajë mbledhjen e radhës në Tiranë, Shqipëri, të enjten më 11 shtator 2025, nga ora 14:00 deri në 17:00.
Pikat kryesore në agjendë janë:
Caktimi i vendeve pritëse:
Finalja e UEFA Champions League 2027
Finalja e UEFA Women’s Champions League 2027
Finalet e UEFA Futsal Champions League 2026
UEFA Futsal Under-19 EURO 2027
UEFA Women’s Futsal EURO 2027
Finalet e UEFA Women’s Nations League 2025 – shpërblim
Rregulloret e Kampionatit Europian të Futsalit për vajza
Rregulloret e kompeticionit kualifikues europian të UEFA-s për Kupën e Botës FIFA Futsal 2028
Më herët gjatë ditës, duke nisur nga ora 09:00, do të zhvillohet një festival futbolli për fëmijë në “Shtëpinë e futbollit” në Tiranë, si pjesë e programit të UEFA-s “Futbolli në shkolla”, me një ceremoni hapëse ku do të marrin pjesë Presidenti i UEFA-s Aleksander Çeferin dhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka. 100 djem dhe vajza nga shkollat lokale do të marrin pjesë në festival, ku do të jenë të pranishëm edhe ambasadorët e UEFA-s Luís Figo dhe Aljosha Asanoviq, si edhe ish-lojtarë dhe personalitete vendëse.