Uji i Bamjeve – Si Ta Përdorni Për Shëndet Të Mirë

Bamja ka fituar një reputacion të pakundërshtueshëm si një ushqim plot vlera, për konsumatorët e të gjitha moshave, por ka veti të veçanta sidomos për njerëzit që janë të rrezikuar ose diagnostikuar me diabet.

amjet mbajnë emrin botanik Abelmoschus esculentus dhe Hibiscus esculentus. Sipas kërkimeve është e pranuar shkencërisht që bamja ka një efekt pozitiv në mbajtjen nën kontroll të nivelit të sheqerit në gjak, por jo vetëm kaq.

Ajo që me siguri nuk e dinit është që toniku ose uji i bamjeve është i pasur me ushqyes të shumtë.

Një gotë me këtë tonik ofron 2 gramë proteina, 21 miligramë vitaminë C, 80 miligramë folat, 30 kalori, 60 miligramë magnez, 3 gramë fibër, 0.1 gramë yndyrna dhe 7.6 gramë karbohidrate.

Toniku i bamjes ofron përfitimet e mëposhtme:

– Ul kolesterolin

– Trajton diabetin

– Ul nivelet e glukozës që konsumohet nga ushqimi dhe që përthithet nga aparati gastrointestinal.

– Qetëson dhe zbut simptomat e azmës

– Trajton sëmundjet e veshkave

Si të përgatisni tonikun e bamjes

Më poshtë do të zbuloni mënyrën se si të përgatisni tonikun e famshëm që do t’ju ndihmojë menjëherë të rregulloni nivelin e sheqerit në gjak.

Përbërësit:

– Një gotë ujë

-Pak akull (nëse dëshironi)

– 4 bamje të freskëta

Metoda:

– Prisni majën dhe pjesën fundore të bamjeve të freskëta dhe vendosini në një gotë me ujë dhe akull. Lërini të qëndrojnë në ujë gjatë gjithë natës.

– Hiqini bamjet nga uji dhe pa e kulluar ujin, e keni gati për ta pirë.

– Ky lëng duhet konsumuar në mëngjes me stomakun bosh, madje 30 minuta përpara se të hani mëngjes. Efekti do të jetë i shumë i kënaqshëm.

Shumë njerëz të cilët zbulojnë sekretet e mrekullueshme të bamjes mendojnë që kanë gjetur recetën për t’iu shmangur rreziqeve që vijnë nga produktet e ëmbla.

Por fakti që bamja ka këtë vlerë në balancimin e nivelit të sheqerit në gjak, nuk do të thotë që ju duhet të shkoni në pastiçerinë më të afërt dhe të konsumoni të gjitha ëmbëlsirat që dëshironi.

Toniku i bamjes si çdo kurë tjetër natyrale jep efekt vetëm nëse ju mbani një dietë të mirë e të disiplinuar.

Mos hezitoni ta konsumoni tonikun e bamjes çdo ditë. Por AgroWeb.org tregon se disa njerëz mjaftohen me rezultatet e para, që janë mirëbërëse dhe më pas heqin dorë prej këtij rituali duke iu kthyer ushqimeve të ëmbla.

Në këtë mënyrë niveli i sheqerit në gjak rritet sërish dhe ata supozojnë që toniku nuk bën punë. Duhet të dini që rruga drejt shëndetit të mirë kërkon durim, disiplinë dhe qëndrueshmëri.

Ndërveprimi me ilaçet

Shumë prej jush mund të pyesin nëse duhet të konsumojnë këtë tonik teksa marrin medikamente për diabetin. Përgjigjia është e thjeshtë. Bamja është një perime e pastër. Nuk është produkt mjekësor apo farmaceutik.

Pyeteni mjekun tuaj nëse duhet të bëni ndryshime në ushqim, megjithatë nuk ka se si bamja t’i bëjë njeriut dëm.

Por mos harroni se përdorimi i këtij toniku është vetëm një ndihmë më shumë për organizmin dhe nuk zëvendëson insulinën dhe as preparatet e tjera të rekomanduara nga mjekët