Nëse shpirti të është mërzit aq shumë dhe s’mund as fëmijën tënd ta përqafosh, as ushqime luksoze të gatuash, s’të punojnë duart, gjumë nuk ke dhe ndjehesh aq e mërzitur, qanë sepse nuk ke si të ndihmosh, lutesh çdoherë për motra e vëllezër, lutesh kundër zullumqarëve, fëmijët e tyre i ndjen si fëmijët tu dhe të del një dhimbje nga zemra plot vaj, URIME, ti je njeri, sepse vetëm njerëzit ndjejnë dhe s’mund ta përballojnë të keqen.

Vazhdo të lutesh, lutja është ndihmë e madhe, askush nga ne nuk e din se kush me veprat e tij është më i dashur dhe më i pranuar tek Allahu!

Emine Bajrami