Ushqimet me më shumë proteina se vezët

Vezët janë një nga burimet më të njohura dhe më të përhapura të proteinave, veçanërisht për personat që kërkojnë të ndërtojnë muskuj, të humbin peshë apo thjesht të kenë një dietë të shëndetshme. Një vezë e madhe përmban rreth 6 gramë proteina me cilësi të lartë. Megjithatë, ka disa ushqime që përmbajnë më shumë proteina sesa vezët dhe janë po aq të vlefshme për organizmin. Më poshtë renditen disa prej tyre:
1.Gjoksi i pulës
Proteina për 100g: Rreth 31 gramë
Gjoksi i pulës pa lëkurë është një nga burimet më të pastra dhe më të njohura të proteinës shtazore. Ai është i ulët në yndyrë dhe i pasur me aminoacide esenciale.
2.Peshku ton
Proteina për 100g: Rreth 29 gramë
Toni është një peshk i pasur me proteina dhe acide yndyrore omega-3, të cilat janë të mira për zemrën. Mund të konsumohet i freskët ose në konservë.
3.Djathi i bardhë i fortë
Proteina për 100g: Rreth 35-38 gramë
Djathi parmixhan ka një përmbajtje shumë të lartë proteinash. Konsumohet shpesh në sasi të vogla për shkak të përmbajtjes së lartë të natriumit dhe yndyrës.
4.Thjerrëzat
Proteina për 100g (të gatuara): Rreth 9 gramë
Edhe pse janë ushqime me bazë bimore, thjerrëzat janë shumë të pasura me proteina. Ato përmbajnë gjithashtu fibra dhe janë të shkëlqyera për tretjen.
5.Qiqrat
Proteina për 100g (të gatuara): Rreth 8-9 gramë
Qiqrat janë burim i mirë i proteinës bimore dhe mund të përdoren në shumë receta të ndryshme si supa, sallata dhe humusi.
6.Fasulja e zezë
Proteina për 100g (e gatuar): Rreth 9 gramë
Një burim tjetër i shkëlqyer proteinash bimore, e pasur edhe me fibra dhe lëndë ushqyese të tjera.
7.Qumështi i lopës
Proteina për 1 gotë (rreth 240ml): Rreth 8 gramë
Qumështi është një burim i mirë i proteinës dhe përmban gjithashtu kalcium dhe vitamina të rëndësishme për kockat.
8.Kosi i thjeshtë
Proteina për 100g: Rreth 10 gramë
Ky kos është shumë i pasur me proteina dhe i dobishëm për shëndetin e zorrëve për shkak të probiotikëve natyralë që përmban.
Vezët janë padyshim një ushqim i shëndetshëm dhe i pasur me proteina, por nuk janë i vetmi burim. Nëse jeni duke kërkuar alternativa ose dëshironi të ndryshoni regjimin tuaj ushqimor, konsideroni të shtoni në dietë edhe ushqime si fileto pule, toni, thjerrëza apo kosi. Ndryshimi i burimeve të proteinës mund të përmirësojë balancën ushqimore dhe të sjellë përfitime të tjera për shëndetin.