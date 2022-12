Ushqimet më të mira për mëlçinë

Pas lëkurës, mëlçia është organi i dytë më i madh në trupin tuaj, për të cilin shkencëtarët pretendojnë se kryen deri në 500 detyra që janë vendimtare për ruajtjen e shëndetit.

Ajo zbërthen ushqimin që hamë, largon toksinat nga gjaku, menaxhon nivelet e kolesterolit, ndihmon trupin tonë të absorbojë yndyrat dhe rregullon nivelet e hormoneve.

Pikërisht për shkak të rëndësisë së tij për shëndetin, është e rëndësishme që të hamë ushqim që stimulon punën e mëlçisë dhe e mban gjendjen e saj në një nivel të lakmueshëm, transmeton Eat This, Not That.

“Ju mund ta mbroni mëlçinë tuaj duke shmangur sheqernat shtuar dhe duke kufizuar ushqimet e përpunuara. Hani kryesisht ushqime me bazë bimore që janë antiinflamatore dhe ndihmojnë në funksionimin e duhur të mëlçisë. Po kështu, do të ishte mirë nëse do të përpiqeshit të hani sa më shumë fruta dhe perime”, shpjegon dietologia e regjistruar Jill Weisenberger.

Elbi dhe tërshëra

Këto drithëra janë një burim i shkëlqyer i fibrave dietike, të cilat janë treguar se ndihmojnë njerëzit të humbin peshë dhe krijojnë një ekuilibër të shëndetshëm të baktereve në mikrobiomën e zorrëve. Ngrënia e ushqimeve të tilla të pasura me fibra ju mban më të ngopur për më gjatë dhe shpesh redukton numrin e kalorive që konsumoni. Për më tepër, fibrat prebiotike stimulojnë mikroflora të shëndetshme të zorrëve, e cila redukton inflamacionin dhe dëmtimin e mëlçisë.

Perime nga familja e lakrës

“Nëse doni një superushqim për shëndetin e mëlçisë, ajo që ju rekomandoj patjetër është brokoli, lakra jeshile, lakrat e Brukselit. Këto perime ndihmojnë trupin të detoksifikohet natyrshëm dhe të mbrojë mëlçinë nga dëmtimi, ndërsa përmirësojnë funksionin e saj të përgjithshëm”, thotë dietologia e regjistruar Carley Knowles.

Boronica dhe zarzavate me gjethe

“Disa ushqime që rekomandoj për shëndetin e mëlçisë përfshijnë boronicat dhe manaferrat e tjera, barishtet dhe erëzat, dhe veçanërisht perimet me gjethe jeshile. Secili prej këtyre ushqimeve përmban shumë fitonutrientë që promovojnë shëndetin dhe përmirësojnë funksionin e mëlçisë”, këshillon Weisenberger.

Kafe, çaj jeshil dhe ujë

Gjëja më e mirë që mund të bëni për të mbrojtur mëlçinë tuaj është të shmangni alkoolin. Gjëja e dytë më e mirë që rekomandojnë shumica e nutricionistëve është të pini ujë të mjaftueshëm për të parandaluar dehidratimin dhe për të ndihmuar mëlçinë tuaj të funksionojë më mirë.

Përveç ujit, edhe kafeja dhe çaji jeshil janë zgjidhje të shkëlqyera për mëlçinë tuaj, por ato duhet të konsumohen me moderim, pra të mos kalojnë sasinë ditore.

Një studim i studimeve të publikuar në Revistën Ndërkombëtare të Mjekësisë Klinike dhe Eksperimentale tregon se pirja e rregullt e çajit jeshil lidhet me një rrezik të reduktuar të kancerit të mëlçisë, sëmundjes së mëlçisë yndyrore, hepatitit dhe cirrozës së mëlçisë.

Kafeja, duke përfshirë kafenë pa kafeinë, gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kronike të mëlçisë, shkruan Index.

Vaj ulliri

Dhe ushqimi i fundit i rekomanduar nga dietologët është vaji i ullirit, i cili, siç thonë ata, është mirë të konsumohet sa më shpesh.

“Shumë studime të mëparshme tregojnë se vaji i ullirit rrit ndjeshëm nivelin e kolesterolit të mirë në gjak, i cili ju mbron nga sëmundjet e mëlçisë yndyrore dhe në këtë mënyrë ndihmon në ruajtjen e shëndetit të këtij organi të rëndësishëm”, thotë Knowles.