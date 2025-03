Ushqimet që ju ndihmojnë të mbani larg osteoporozën

Ushqimet me kalcium dhe vitaminë D janë veçanërisht të mira për rritjen e densitetit të kockave. Këto janë lëndët ushqyese më të njohura kur mendojmë për eshtrat, por disa të tjerë gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm, përfshirë vitaminën C, kaliumin dhe magnezin. Kjo është arsyeja pse çdo dietë e përshtatur drejt parandalimit të humbjes së kockave duhet të jetë e balancuar mirë dhe duhet të përmbajë shumë fruta dhe perime të freskëta.

Ne kemi tendencë të mendojmë për qumështin si burim i vetëm për kalcium, por kalciumi mund të gjendet në shumë perime të ndryshme. Zarzavatet me gjethe jeshile janë të pasura me kalcium, por kjo nuk është e gjitha. Ato gjithashtu përmbajnë një sasi të mirë të vitaminës K, e cila është e njohur për të zvogëluar më tej rrezikun tuaj të osteoporozës.

PATATET

Më pak i njohur se kalciumi dhe vitamina D, por ende kritike për shëndetin e kockave janë magnezi dhe kaliumi. Dhe për më tepër, këto lëndë ushqyese të gjitha punojnë së bashku për të mbrojtur kockat tuaja. Si patatet e ëmbla dhe të bardha janë një burim i pasur i magnezit dhe i kaliumit.

LIMONI

Gjithkush e di se frutat e agrumeve janë një burim i shkëlqyeshëm i vitaminës C. Por ju nuk mund ta kuptoni se vitamina C luan një rol të madh në parandalimin e humbjes së kockave. Kjo për shkak se vitamina C është e nevojshme për zhvillimin e kolagjenit.

Megjithatë, lajme të këqija për zonjat. Studimet kanë treguar se plotësimi me vitaminë C është më efektiv për ruajtjen e densitetit të kockave te meshkujt. Por mos u dekurajoni. Vitamina C është e rëndësishme për shumë gjëra, duke përfshirë lëkurën e butë dhe pa rrudha.

PESHKU

Shumë lloje të peshkut yndyror ofrojnë një sasi të mirë të vitaminës D për të ndihmuar trupin tuaj të përdorë kalcium. Peshku gjithashtu ka acide yndyrore omega 3, e cila përveç shëndetit të kockave, mund të parandalojë problemet kardiovaskulare. Salmoni në veçanti është një burim i madh i kaliumit dhe salmoni i konservuar përmban edhe kalcium. E njëjta gjë vlen edhe për sardelet.

BAJAMET

Bajamet nuk janë vetëm të larta në kalcium dhe kalium, por ato janë jashtëzakonisht të gjithanshme dhe të lehta për t’u përfshirë në dietën tuaj. Bajamet përmbajnë një sasi të mirë yndyre, por kjo nuk duhet të jetë një shqetësim i madh sepse nuk keni nevojë të hani shumë për të marrë përfitimet ushqyese.