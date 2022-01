Ushqimet që nuk duhet t’i hani në kohën e gabuar gjatë ditës

Në ditët e sotme, shumica e njerëzve e dinë mirë rëndësinë e ushqimit të duhur dhe të shëndetshëm.

Sidoqoftë, ndonjëherë është thjesht e vështirë të zbatosh të gjitha rregullat.

Për shembull, a e dini se disa ushqime të shëndetshme mund të dëmtojnë shëndetin tuaj nëse i konsumoni në kohë të gabuar gjatë ditës?

Bananet

Bananet duken si një mëngjes ideal në shikim të parë, por nëse i konsumoni me stomak bosh, së shpejti do të mposhteni nga lodhja. Gjegjësisht, bananet përmbajnë sasi të mëdha sheqeri dhe vetëm disa orë pas konsumimit të tyre do të filloni të ndjeheni shumë të rraskapitur dhe të uritur.

Përveç kësaj, bananet mund të përkeqësojnë simptomat e njerëzve që vuajnë nga sindroma e zorrëve të irritueshme dhe mund të shkaktojnë diarre. Nëse vërtet dëshironi të keni banane për mëngjes, do të jetë më mirë t’i kombinoni me ushqime të tjera që janë të pasura me yndyrna të shëndetshme siç është gjalpi i kikirikut,

Kafeja

Shumica prej nesh nuk mund ta imagjinojë fillimin e ditës pa një filxhan kafe të nxehtë në mëngjes. Sidoqoftë, rezultatet e studimeve të shumta kanë treguar se konsumimi i kafesë para mëngjesit rrit rezistencën e trupit ndaj kafeinës.

Gjatë orës së parë pas zgjimit, trupi ynë prodhon sasi më të mëdha kortizoli, dhe ky është një proces shumë i rëndësishëm që nuk është e mençur të ndërhyjmë. Për këtë arsye, kafeja nuk duhet të konsumohet të paktën dy orë pas zgjimit dhe asnjëherë para mëngjesit.

Për më tepër, kafeja nuk duhet të konsumohet asnjëherë në mbrëmje vonë pasi mund të shkaktojë pagjumësi.

Oriz

Orizi nuk duhet të konsumohet asnjëherë gjatë pasdites ose para gjumit. Orizi përmban sasi të mëdha të karbohidrateve komplekse që janë të vështira për tu tretur. Përveç kësaj, orizi gjithashtu përmban një sasi të madhe kalorish, kështu që nëse e hani pak para gjumit, do të filloni të shtoni peshë shumë shpejt.

Orizi hahet më mirë për drekë, sepse gjatë mesditës metabolizmi ynë funksionon më shpejt se pjesa tjetër e ditës.

Sheqeri

Sheqeri shmanget më mirë në një hark të gjerë. Megjithatë, në realitet kjo është praktikisht e pamundur. Shijimi i çokollatës dhe ëmbëlsirave të ngjashme ngre dhe ul nivelet e sheqerit në gjak shumë shpejt, duke rezultuar në një ndjenjë të lodhjes.

Nëse nuk mund ta imagjinoni një ditë pa ëmbëlsirë, ju rekomandojmë ta shijoni pak para drekës, sepse në këtë mënyrë niveli i sheqerit në gjak nuk do të kërcejë aq ashpër.

Qumshti

Shumë njerëz pëlqejnë ta fillojnë ditën e tyre me një gotë qumësht. Sidoqoftë, është një zakon shumë i keq sepse qumështi tretet mjaft vështirë, gjë që mund të çojë në ngërçe të stomakut. Nga ana tjetër, një gotë qumësht i ngrohtë para gjumit do t’ju ndihmojë të relaksoheni dhe të lundroni paqësisht në vendin e ëndrrave.