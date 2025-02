Virgil van Dijk flet rreth një transferimi të mundshëm te Real Madridi

Mbrojtësi i Liverpoolit, Virgil van Dijk ka folur për të ardhmen e tij, duke treguar se është i përqendruar në sezonin aktual me Reds.

Në fund të kontratës së tij këtë sezon, Virgil e ka bërë të qartë se nuk do të zbulojë planet e tij të ardhshme, siç konfirmoi në fillim të këtij muaji.

Megjithatë, sipas gazetës Marca, në prapaskenë, agjentët e tij janë duke punuar shumë. Ai iu ofrua Real Madridit dhe Barcelona, ​​por, ashtu si homologët e tyre katalunas, klubi nga kryeqyteti spanjoll tha jo.

Menaxhmenti beson se ata nuk kanë nevojë për të pas shpërthimit të Raul Asencio dhe nuk duan të hyjnë në një betejë ankandi me klubet e tjera të mëdha evropiane.

I qartë për të ardhmen e tij është edhe Van Dijk, i cili nuk do të ngutet.

“E vetmja gjë në të cilën përqendrohem është ndeshja e radhës. Çfarë do të më presë e ardhmja, për momentin nuk e kam idenë. Kështu që kushdo që pretendon se e di është plotësisht i gabuar”, ka thënë fillimisht Van Dijk.

“Por, do të shohim se çfarë do të ndodhë. Duhet të qëndrojmë të qetë, të punojmë shumë, të përpiqemi të tregojmë cilësinë tonë, të mbrohemi me gjithçka që kemi si ekip dhe të mbrohemi të përqendruar te vetja. Besoj se ky është i vetmi çelës i suksesit për të tjerët”, përfundoi holandezi.