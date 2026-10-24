Vitamina D është e rëndësishme për kockat dhe imunitetin, dhe është më e bollshme në këto ushqime

Ditët më të shkurtra dhe më pak rrezet e diellit gjatë vjeshtës dhe dimrit mund të sjellin një rënie të energjisë, gjumë më të dobët dhe humor më të ulët. Ato gjithashtu mund të shkaktojnë mungesë të vitaminës D, të cilën trupi e prodhon kryesisht pikërisht në diell.
Dietologia Leah Murnane thotë se vitamina D ndihmon në ndërtimin e kockave të forta, forcon sistemin imunitar, rregullon hormonet dhe zvogëlon inflamacionin në qeliza. Kjo vitaminë është veçanërisht e rëndësishme për kockat sepse ndihmon trupin të thithë kalciumin dhe fosforin nga ushqimi, gjë që zvogëlon rrezikun e frakturave ndërsa plakeni. Nivelet e ulëta të vitaminës D janë lidhur gjithashtu me lodhjen, dobësinë e muskujve dhe luhatjet e humorit.
Murnane pohon se ata që kalojnë pjesën më të madhe të ditës brenda ose që janë më pak të ekspozuar ndaj diellit në dimër mund të përfitojnë nga më shumë ushqime të pasura me vitaminë D. Marrja shtesë nuk sjell asnjë përfitim për ata që tashmë marrin mjaftueshëm vitaminë D nga ushqimi, suplementet ose dielli. Sasitë e tepërta mund të rrisin nivelin e kalciumit në gjak dhe të dëmtojnë veshkat.
Kjo është arsyeja pse është më mirë të bëni një analizë gjaku te mjeku juaj. Shumica e të rriturve të shëndetshëm nuk kanë nevojë ta bëjnë rregullisht, por njerëzit me osteoporozë ose probleme me thithjen e lëndëve ushqyese mund të kenë nevojë për këtë.
Ekspertët shtojnë se nuk duhet të ekspozohet në diell pa mbrojtje vetëm për vitaminën D sepse djegiet rrisin rrezikun e kancerit të lëkurës. Burime të mira ushqimore të vitaminës D përfshijnë salmonin, skumbrin, sardelet, qumështin e lopës, vezët e ziera, pijet me bazë bimore dhe drithërat.
Vitamina D është e tretshme në yndyrë, kështu që përthithet më mirë me një vakt me arra, fara, avokado ose vaj ulliri. Është e vështirë të merrni shumë vitaminë D përmes ushqimit.