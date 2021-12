Volkswagen ka gjetur tre partnerë të rinj për prodhimin e baterive

Prodhuesi gjerman i veturave Volkswagen (VW) ka njoftuar se ka gjetur tre partnerë për të industrializuar teknologjinë e baterive dhe prodhimin në masë të tyre.

Partnerët e rinj të VW janë Umicore Materials Technology Group, 24M Technologies, një kompani e specializuar e baterive dhe Vulcan Energy Resources, një kompani e teknologjisë së pastër.

Volkswagen njoftoi gjithashtu se po zbaton planin e tij teknologjik për zhvillimin e brendshëm dhe prodhimin e qelizave të baterive, i cili parashikon ndërtimin e gjashtë fabrikave në Evropë deri në vitin 2030.

Volkswagen dëshiron të krijojë një zinxhir evropian të furnizimit me bateri

VW planifikon të krijojë një sipërmarrje të përbashkët me Umicore për të furnizuar fabrikat e saj evropiane të qelizave me materiale katodë dhe për të ndihmuar gjigantin e automobilave të krijojë një zinxhir evropian të furnizimit me bateri.

Kapaciteti i tij vjetor i prodhimit duhet të rritet gradualisht nga 20 gigavat (GWh) në 160 GWh, që do të korrespondonte me kapacitetin vjetor të prodhimit për të fuqizuar rreth 2.2 milionë automjete elektrike.

Volkswagen do të investojë gjithashtu në një startup baterish 24M me bazë në Kembrixh, një degë e Institutit të Teknologjisë në Massachusetts (MIT), për të zhvilluar teknologjinë më të fundit të prodhimit për uzinat e tij celulare. Filiali i ri VW do të zhvillojë dhe përmirësojë teknologjinë për aplikime në industrinë e automobilave bazuar në teknologjinë 24M.