Volkswagen po përgatit kamionçinën e parë për tregun amerikan

Volkswagen mund të jetë duke përgatitur kamionçinën e parë të ndërtuar posaçërisht për tregun amerikan, në kuadër të një strategjie të re për të forcuar pozicionin e saj në SHBA.
Sipas një raporti të Reuters, modeli i ri mund të hyjë në prodhim para fundit të kësaj dekade, ndërsa një nga mundësitë është që të prodhohet në fabrikën e Volkswagen në Chattanooga, Tennessee, ku aktualisht ndërtohen SUV-të Atlas dhe Atlas Cross Sport.
Ende nuk dihet nëse modeli do të jetë kompakt, i mesëm apo i madh.
Megjithatë, Volkswagen pritet të fokusohet te segmenti kompakt ose i mesëm, ku modele si Ford Maverick, Toyota Tacoma dhe Honda Ridgeline kanë fituar popullaritet të madh.
Volkswagen ka eksperimentuar edhe më parë me idenë e një kamionçine për SHBA-në.
Kompania prezantoi konceptin Atlas Tanoak në vitin 2018 dhe Tarok një vit më vonë, por asnjëri nuk u shndërrua në model prodhimi.
Një model i ri mund të përdorë platformat ekzistuese të Volkswagen për të ulur kostot e zhvillimit, ndërsa nuk përjashtohet as mundësia e bashkëpunimit me Ford, me të cilin Volkswagen ka tashmë projekte të përbashkëta.
Për momentin, detajet teknike dhe data e prezantimit mbeten të paqarta, por pas vitesh konceptesh dhe spekulimesh, një kamionçinë e Volkswagen për tregun amerikan duket më pranë realitetit se kurrë