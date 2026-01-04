Votat me postë thellojnë epërsinë e LVV-së

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon procesin e numërimit të votave me postë në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR).
Sipas të dhënave më të fundit, nga gjithsej 92 kuti të votimit, deri më tani janë numëruar mbi 30 për qind e tyre, konkretisht 31 kuti.
Rezultatet preliminare tregojnë një epërsi të theksuar të Lëvizjes Vetëvendosje, e cila kryeson me 70.52 për qind të votave, përkatësisht 6,007 vota.
Në vendin e dytë renditet Lidhja Demokratike e Kosovës me 10.60 për qind ose 903 vota, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës zë vendin e tretë me 8.61 për qind, që përkthehet në 733 vota.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka siguruar deri tani 7.51 për qind të votave me postë, ose 640 vota