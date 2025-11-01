Vuani nga gastriti? 5 ushqimet që nuk duhet t’i hani kurrë

Gastriti është një nga problemet më të zakonshme të stomakut, që prek mijëra njerëz çdo vit. Djegia, dhimbjet dhe shqetësimet që shoqërojnë këtë gjendje shpesh lidhen jo vetëm me trajtimin mjekësor, por edhe me atë çfarë konsumojmë çdo ditë.
Çfarë të shmangim?
Mjekët theksojnë se disa ushqime dhe pije e përkeqësojnë gjendjen duke rritur inflamacionin: Ushqimet acidike: agrumet, domatet dhe lëngjet e tyre.
Pijet me kafeinë dhe alkool: stimulojnë acidin gastrik dhe irritojnë stomakun.
Ushqimet e yndyrshme dhe të skuqura: ngadalësojnë tretjen dhe e rëndojnë stomakun.
Ushqimet pikante e të përpunuara: sallame, erëza të forta, produkte të konservuara.
Pijet e gazuara dhe ëmbëlsirat industriale: shtojnë inflamacionin dhe dhimbjen.
Çfarë të konsumojmë?
Një dietë e lehtë dhe e balancuar është çelësi për të qetësuar stomakun:
Fruta të buta si bananet dhe mollët.
Ushqime të thjeshta si orizi dhe patatet e ziera.
Mish pule pa lëkurë ose peshk.
Çajra bimorë si kamomili dhe xhenxhefili.
Specialistët këshillojnë gjithashtu të konsumohen vakte të vogla dhe të shpeshta, në vend të atyre të bollshme, për të mos e ngarkuar stomakun dhe për të lehtësuar tretjen.