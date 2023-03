Xhaka do të jetë kapiten i Zvicrës midis Serbisë

Kombëtarja e Zvicrës ka publikuar sot listën me futbollistët e ftuar për ndeshjet kualifikuese për Kampionatin Evropian, që do ti luaj gjatë muajit mars.

Në list janë përfshirë edhe tre futbollistët kosovarë, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri dhe Andi zeqiri, shkruan IndeksOnline.

Trajneri i Zvicrës, Murat Yakin, ka bërë të ditur në konferencë për media se shiritin e kapitenit do ta vazhdoj ta mbaj Granit Xhaka.

Ai do ta mbart shiritin e kapitenit në ndeshjen Me Belerusin e cila zhvillohet më 25 mars në Serbi dhe me Israelin tre ditë më vonë./