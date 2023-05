Zbulohet plani i Barcelonës për ta rikthyer Messin në Camp Nou

arcelona thuhet se po shikon një rritje të madhe ekonomike nëse Lionel Messi kthehet në klub këtë verë, i cili është një objektiv i deklaruar publikisht për Blaugranët.

Fituesi i Kupës së Botës është një lojtar i lirë këtë verë dhe është lidhur shumë me një largim nga Paris Saint-Germain.

Diario Sport raporton se arsyet e rikthimit të tij nuk janë vetëm sportive dhe sentimentale, por ekonomike. Ndërsa ka shumë pyetje se si Barcelona mund ta përballojë Messin, ata thonë se Blaugranasit do të fitonin rreth 230 milionë euro nga ardhja e tij. Ata po e bazojnë këtë në një raport të brendshëm nga klubi, dhe ndajnë 150 milionë euro nga kjo për rritjen e sponsorizimit dhe 80 milionë euro për të ardhurat e ditës së ndeshjes.

Këto pretendime duken mjaft të mëdha duke parë shifrat e tjera. Mund të jetë që këto janë llogaritje të bazuara në një kontratë të propozuar dyvjeçare, por edhe kështu, ato duken të mëdha, veçanërisht kur mund të maten më lehtë në të ardhurat e ditës së ndeshjes.

Barcelona do të transferohet në Estadi Lluis Companys me 56,000 vende sezonin e ardhshëm, duke ulur kapacitetin e tyre me rreth 40 për qind. Sezonin në vijim ata do të rikthehen në Camp Nou, por fillimisht me kapacitet të reduktuar, pasi rinovimet përfundojnë sezonin e ardhshëm.

Forbes thotë se të ardhurat e stadiumit u vendosën në 114 milionë euro për sezonin 2021-22, dhe megjithëse frekuentimet janë rritur ndjeshëm, ato padyshim do të bien sërish me rënien e kapacitetit. Kërcimi prej 80 milionë eurosh, edhe nëse mesatarisht për dy sezone, do të përfaqësonte një rritje prej 70 për qind të të ardhurave të tyre nga sezoni i kaluar.