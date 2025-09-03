Zgjedhjet Lokale, më 4 shtator bëhet tërheqja e shortit për renditjen e partive në fletëvotime

Të enjten më 4 shtator do të bëhet tërheqja e shortit për renditjen e partive politike në fletëvotimet e Zgjedhjeve Lokale për kryetar të Komunave.
Lajmi është konfirmuar për tëvë1.info nga zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, i cili ka treguar se subjektet politike janë njoftuar për këtë aktivitet.
“Tërheqja e shortit për renditjen e subjekteve politike në fletëvotime është një proces i hapur, duke garantuar transprencë e plotë dhe trajtim i barabartë i të gjitha subjekteve politike”, tha Elezi.
Ndryshe, fushata zgjedhore për subjektet politike do të fillojë më 13 shtator.